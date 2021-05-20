AdIndex City Conference 2021 пройдет в офлайн-формате 4 июня

Москва, 20 мая. AdIndex City Conference (18+) вновь откроет свои двери в мир рекламы и коммуникаций. Мероприятие пройдет 4 июня. Более 150 спикеров - представители брендов, рекламных агентств и ведущие эксперты в индустрии - выступят в рамках конференции. В программе ожидается свыше 20 секций, идущих в пяти параллельных потоках.

О чем будут говорить на AdIndex City Conference

Основная тема этого года — The Ideas & Theories Boom 2021

Человечество продолжает переосмысливать "пандемический взрыв" и адаптироваться к новой реальности: деловые рынки оживают, культура формулирует новые коды и смыслы, ученые и медики совершают новые прорывы, еще немного, и колонизация Марса перестанет быть несбыточной мечтой. В мире ажиотаж и невероятный бум на все новое — этику, манифесты о сложном человеке, информационную и духовную гигиену, видео- и аудиосоциальные сети, цифровой фэшен, а дороже любого биткоина сейчас стоит время. Реклама и бренды не стоят в стороне: в поисках устойчивого развития и эффективных коммуникаций, любой тренд берется на вооружение и становится точкой приложения усилий по захвату внимания.

"Чтобы разобраться во всей этой шумихе, мы — маркетологи, рекламщики, диджитальщики и медиаменеджеры — снова соберемся в рекламном городе AdIndex и поговорим о том, как устроен этот новый чудесный мир, чего хотят и ждут клиенты и потребители, где искать новые рекламные деньги и ideas & theories boom!" - сообщают организаторы.

С программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

Откроет мероприятие пленарная сессия The Ideas & Theories Boom.

Пандемия серьезно изменила ландшафт мировой экономики, трансформировала поведение потребителей, скорректировала векторы развития больших компаний. Пережив тотальные ограничения, мировое сообщество переосмысливает ценности, открывает новые ниши, устанавливает новые порядки.

В открывающей секции эксперты поговорят о том, какие теории и идеи породил "пандемийный взрыв". Футурологи и исследователи расскажут о ключевых феноменах 2020–2021 гг., озвучат основные тренды, оказывающие воздействие на социум. Представители брендов расскажут о том, как знания о поведении потребителей создают новые импульсы к поиску инсайтов и рождению новых продуктов и сервисов. Агентства и площадки поделятся знаниями о том, как будет развиваться агентский бизнес, какие сервисы будут пользоваться спросом у клиентов, обсудят новые инструменты в создании эффективных коммуникаций, обозначат векторы развития экономики, поведения и особенности нового медиапотребления.

Карта мероприятия

Программное содержание конференции:

The Ideas & Theories Boom — пленарная сессия

Сквозь экраны: безграничная синергия в медиа

Лучшие маркетинговые и рекламные решения в mobile сегодня

Зачем рекламе биологи? Как и кем мы все будем работать завтра — теории и практики на ВОЛНА/AdIndex

Отцифруй меня по полной, или Какие перспективы у рынка Programmatic ближайших лет?

MarTech: сегодня и завтра

Бренды в киберспорте - просто мода или кост-эффективный маркетинг? Powered by BetBoom

"Да здравствует король “лайков”"! — все прелести и ужасы построения личного бренда в соцмедиа: теории и практики на ВОЛНА/AdIndex

"Позорься до конца! Как перестать бояться публичных выступлений" — теории и практики на ВОЛНА/AdIndex

"Рождение big idea из моря правок" — теории и практики на ВОЛНА/AdIndex

"Четыре всадника PR-апокалипсиса сегодня" — теории и практики на ВОЛНА/AdIndex

"Медиа сегодня: "остаться в живых"". Теории и практики на ВОЛНА/AdIndex

Summer Advertising Stories. Части (I — V)

Индустриальные партнеры: Russ Outdoor, Nectarin, dentsu Russia, GroupM.

Официальные партнеры конференции: OMD OM Group, Union Media, HypeFactory, BetBoom, Hyper AdTech, GPMD.

Партнеры: "Яндекс", Red Digital, HD Outdoor, MediaToday, SlickJump, Mobio.

По вопросам участия в мероприятии: event@adindex.ru

По вопросам спонсорских и партнерских интеграций help@adindex.ru

18+