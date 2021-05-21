"БАТ Россия" передала IT-инфраструктуру на аутсорсинг

Москва, 21 мая. По сообщению компаний, в рамках масштабного проекта будут оказываться услуги стратегического IT-консалтинга, реализовываться проекты развития и модернизации инфраструктуры. Эксперты провайдера будут поддерживать работу IT-оборудования, бизнес-приложений и телекоммуникационных сетей "БАТ Россия" в круглосуточном режиме.

"Опыт экспертов провайдера помогает нам сосредоточиться на ключевых процессах, передавая значительную часть IT-функций опытному партнеру без расширения собственного штата. Например, вместе мы проработали и реализовали план модернизации сетевой инфраструктуры на фабрике", - прокомментировал директор департамента информационных и цифровых технологий субрегиона Россия, Центральная Азия и Белоруссия Группы "БАТ" Игорь Кривошеев.

По словам директора проектных решений облачного бизнеса МТС Евгения Свидерского, "БАТ Россия" передала на аутсорсинг провайдеру свыше 200 физических и виртуальных серверов, также более 250 единиц сетевого оборудования, которые обеспечивают работу производственных площадок и офисов в России.

Как сообщается, провайдер поддерживает работу виртуальной IT-инфраструктуры, а также ключевых бизнес-систем в облаке. Обеспечивается работа систем интернет-торговли "БАТ Россия" в облаке, а также безопасное размещение данных сайтов брендовых направлений производителя. В проекте используется аттестованный сегмент облака, который соответствует 152-ФЗ "О персональных данных". На аутсорсинг передано собственное IT-оборудование производителя на фабрике в Санкт-Петербурге, а также поддержка работы телекоммуникационной инфраструктуры - корпоративных сетей, Wi-Fi и телефонии, которыми пользуются фабрика и офисы.

"БАТ Россия" является ведущим рынком производителя для субрегиона Россия, Центральная Азия и Белоруссия, объединяющим девять стран. Компания использует облако #CloudMTS с 2017 года. Ранее сообщалось, что "БАТ Россия" перенесла в облако провайдера более половины IT-инфраструктуры на территории страны.