Сергей Абрамов: Магадан стал Городом трудовой доблести благодаря инициативе колымчан

ТАСС, 21 мая. Магадан стал Городом трудовой доблести благодаря инициативе жителей региона, сплоченности на голосовании. Об этом сообщил председатель Магаданской областной Думы Сергей Абрамов, комментируя присвоение городу почетного звания.

"Это действительно значимое для региона событие, признание заслуг ветеранов, колымчан, той роли, которую Магадан сыграл в годы Великой Отечественной войны. Благодаря инициативе жителей региона, сплоченности на голосовании за присвоение почетного звания колымская столица стала Городом трудовой доблести. Поздравляю земляков! Признателен нашим историкам, краеведам, архивистам, всем, кто помог добиться исторической справедливости и внести огромный вклад в сохранение памяти о трудовом подвиге северян. Рад, что оргкомитет "Победа", глава государства достойно оценили роль колымчан в общую победу над врагом", - приводят в пресс-службе регионального парламента его слова.

В областной думе также добавили, что в Магадане установят памятную стелу, за проект которой проголосуют колымчане, также жители региона выберут место для ее установки.

Ходатайство о присвоении Магадану почетного звания "Город трудовой доблести" за подписью председателя Магаданской областной Думы Сергея Абрамова и губернатора Магаданской области Сергея Носова с полным пакетом документов и положительным заключением Российском академии наук было направлено президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства в четверг на заседании Российского организационного комитета "Победа" поддержал предложение сделать Магадан "Городом трудовой доблести".

Как рассказал президент Российской академии наук Александр Сергеев, в 2021 году в РАН на экспертизу поступила 41 заявка на присвоение почётного звания "Город трудовой доблести", из них положительное заключение получили 30 городов. Это населенные пункты с наибольшим количеством полученных предприятиями в годы Великой Отечественной войны наград, знамён трудовой славы, тружеников, удостоенных госнаград. Оргкомитет обсудил вклад в Победу Магадана, Комсомольска-на-Амуре, Красноярска, Северодвинска, Пензы, Кирова, Коломны, Барнаула, Чебоксар, Тюмени, Рыбинска, и Каменска-Уральского.

"Магадан - это ведущий центр золотодобычи. Здесь в 1941-1943 годах было добыто больше 50% всего золота СССР. Отечественными геологами "Дальстроя" в годы войны было разведано 150 новых месторождений и введено в эксплуатацию 17 новых рудников", - отметил глава РАН.

В пресс-службе областной думы напомнили, что, в колымский парламент в 2020 году с инициативой выдвинуть Магадан на присвоение почетного звания обратилась мэрия города. Поддержку выразили также общественные палаты региона и областного центра. Вопрос был рассмотрен на заседании заксобрания в марте 2020 года. После этого Магаданская областная Дума провела большую аналитическую работу: историки, архивисты, музейные работники, юристы объединили исторические материалы, свидетельства, подтверждающие большой вклад магаданцев и предприятий города в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Это подтвердилось и в экспертном заключении Российской академии наук.

В годы Великой Отечественной войны Колыма и Магадан были фронтом ударного труда. Несмотря на нехватку рабочих рук, техники, материалов, труженики Колымы в военные годы дали стране 55,5% всего добытого золота в СССР. Производственные коллективы Магадана - 11 предприятий - поставляли одежду и продовольствие для горнорабочих, обеспечивали ремонт оборудования для шахт и приисков.

В тот период перевыполнение нормы стало распространенным явлением: рядовые горожане работали по 12-14 часов в день. Засвидетельствованы факты трудового героизма сотрудников Магаданского авторемонтного завода, Марчеканского завода, Магаданского стекольного завода, промкомбината, Нагаевского морского порта, авиаотряда, обслуживающего воздушную трассу Аляска-Сибирь-фронт. Через АЛСИБ по ленд-лизу было доставлено из США более 8 тыс. самолетов, что позволило сформировать 250 авиаполков ВВС СССР. Около 500 млн рублей поступило от трудящихся "Дальстроя" на оборонные мероприятия. Средства направляли также на восстановление разрушенных городов, населению пострадавших от фашистской оккупации районов.

В 1945 году Президиум Верховного Совета СССР отметил трудовой подвиг колымчан, удостоив трест "Дальстрой" ордена Трудового Красного Знамени, более тысячи жителей региона заслужили ордена и медали за трудовой вклад в Победу.