Почти 3,5 тыс. семей Сургутского района переселили из аварийных домов за последние 5 лет

СУРГУТ, 21 мая. /ТАСС/. Почти 3,5 тыс. семей Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры переехали из аварийного жилья за последние пять лет. На эти цели было выделено около 8 млрд рублей, сообщил журналистам в пятницу глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

"За последнюю пятилетку нам удалось переселить из аварийных домов 3400 семей, в 2010-2015 годы этот показатель был на уровне 600 семей. Объем капительного строительства вырос почти в два раза", - пояснил Трубецкой.

Он уточнил, что несмотря на нынешние результаты, в Сургутском районе предстоит еще много работы по расселению аварийных домов. "Даже если работать такими темпами, то понадобится 10-12 лет, чтобы всех людей переселить из аварийного жилья. Сделано немало, но предстоит сделать гораздо больше", - добавил Трубецкой.

Сургутский район считается самым крупным районом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения - Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.