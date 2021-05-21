Председатель Свердловского заксобрания наградила победителей конкурса детского рисунка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Итоги конкурса детских рисунков, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, подведены в Свердловской области. На конкурс было подано более тысячи работ, сообщили в пресс-службе Свердловского заксобрания, председатель которого стал инициатором конкурса.

"Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина побывала в Талицком дворце детского творчества, где состоялось подведение итогов конкурса детских рисунков, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также конкурса рисунков "Моя родная Талица, любимый город мой". Инициатором проведения этих конкурсов стала Людмила Бабушкина. В них приняли участие юные художники, подготовившие более тысячи работ", - говорится в сообщении.

Победители конкурса "Моя родная Талица, любимый город мой" награждались в различных возрастных категориях дипломами и ценными подарками. В ходе встречи с руководителями общеобразовательных учреждений Талицы состоялось вручение наград Заксобрания области. Почетной грамотой отмечены заслуги в деле развития культуры Маргариты Сидоровой, которая трудится в Куяровском культурно-досуговом центре и Леонида Ведерникова из Горбуновского ЦНК. Серебряный знак Законодательного Собрания Людмила Бабушкина вручила Нине Захаровой, также представляющей Горбуновский ЦНК.

"Я очень благодарна всем, кто поддержал мою идею о проведении конкурса детских рисунков. Из 17 тыс. ушедших на фронт жителей Талицкого района более трети не вернулись домой. <…> Я благодарю всех за то, что поддержали конкурс, который я инициировала, за поддержку идеи его проведения. Благодарю всех его участников, которые представили очень талантливо выполненные рисунки", - приводят в сообщении слова Бабушкиной