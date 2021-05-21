Дельфийские игры начались в Перми с выставок о науке и культуре

ПЕРМЬ, 21 мая. /ТАСС/. Двадцатые молодежные Дельфийские игры (6+) России начались в Перми в пятницу. В первый день участники могут посетить выставки, открытые специально к старту игр, сообщают организаторы мероприятия.

"С одной из технологических наработок можно ознакомиться на выставке, организованной Национальной Ассоциацией участников музыкальной индустрии и развития музыкальных инструментов и оборудования "МИР-МИО" при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. На площадке участники могут не только оценить качество записи голоса, но и создать подкаст", - рассказали в пресс-службе.

Также на площадке будут проводиться специальные мастер-классы и открытые уроки, чтобы привлечь как профессиональных, так и начинающих музыкантов, помочь освоить игру на народных инструментах.

В Пермской краевой филармонии организаторы открыли стенд производителей пианино российских брендов "Нева-саунд" и "Тульская Гармонь", где гости могут оценить качество звучания флагманских моделей отечественных инструментов.

В субботу 22 мая состоятся первые жеребьевки по 28 номинациям, в их числе фортепиано, скрипка, эстрадное пение, народный танец, парикмахерское искусство, защита персональных данных, искусство воспитания, визуализация и презентация научного исследования. Участниками игр станут 1,8 тыс. человек. Выступления пройдут в Пермской краевой филармонии, Пермском цирка, универсальной библиотеке им. А. М. Горького, Пермском государственном институте культуры и других. Итоги XX молодежных Дельфийских игр России подведут 25 мая.

Дельфийские игры -- соревнования молодых деятелей искусства в возрасте от 10 до 25 лет по номинациям (фортепиано, скрипка, народные инструменты, тележурналистика, кулинарное, парикмахерское искусство, сохранение культурного наследия и другие). Они проводятся ежегодно с целью выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодежи России. Считается, что Дельфийские игры зародились в 582 году до н. э. в Греции. Вместе с Олимпийскими играми они были запрещены более 1,6 тыс. лет назад и возрождены лишь в начале XX века.​

ТАСС – информационный партнер Дельфийских игр.