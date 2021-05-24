Текслер: средняя зарплата в Челябинской области в 2020 году на 1,7% обогнала инфляцию

ТАСС, 24 мая. Среднемесячная зарплата в Челябинской области по итогам 2020 с учетом инфляции составила 101,7% к уровню 2019 года. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информации регионального правительства со ссылкой на губернатора Алексея Текслера.

"По итогам прошлого года среднемесячная зарплата в реальном выражении, с учетом инфляции, составила 101,7%. То есть сверх инфляции на 1,7% выросла заработная плата на территории Челябинской области", - сказал глава региона на объединенном заседании правления Челябинской региональной общественной организации и Челябинской областной ассоциации работодателей "Союз промышленников и предпринимателей".

Также губернатор отметил, что 2020 год прошел фактически без снижения объемов производства, при этом с ростом в сопоставимых ценах объемов инвестиций - за январь-март индекс промышленного производства вырос на 10,5% по сравнению с прошлым годом.

Текслер также добавил, что ни одно предприятие региона не было остановлено из-за пандемии COVID-19, соблюдались все профилактические меры. Он также отметил важность совместного с СПП решения задач, поставленных президентом России, в том числе по устойчивому росту доходов населения. "Необходимо обеспечить в 2021 году рост уровня реальной заработной платы выше инфляции, только так мы сможем достичь целевых показателей", - сказал губернатор.

О трехсторонних соглашениях

Достичь роста зарплат, опережающего официальную инфляцию, в регионе удалось в том числе благодаря реализации условий трехстороннего соглашения, отмечают эксперты. Президент СПП, председатель Совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников предложил распространить практику заключения трехсторонних соглашений на все предприятия Челябинской области. "Сегодня речь идет о необходимости вернуть в Трудовой кодекс РФ нормы о том, чтобы заключение трехсторонних соглашений распространялось на всех работодателей. Сейчас такие соглашения заключают только работодатели, которые входят в СПП. Эту поправку мы разработали, рассчитываем на содействие областного правительства в части внесения таких изменений. Важно, чтобы индексировали заработные платы выше роста инфляции все предприятия области", - приводят в управлении слова Рашникова.

Поддержка бизнеса и занятости

Как заявил на минувшей неделе премьер-министр Михаил Мишустин, отчитываясь в Госдуме о результатах работы за прошлый год, правительство РФ приняло целый ряд мер поддержки бизнеса и занятости: гранты на выплаты зарплат, льготные кредиты в обмен на сохранение персонала, льготы по налогам и страховым платежам (сэкономившие предпринимателям почти 400 млрд рублей), субсидии пострадавшим отраслям и так далее. По словам Мишустина, ценности его кабинета остались прежними - "работать открыто и честно, командой, на результат", однако полученный в пандемию опыт позволяет ставить уже более амбициозные задачи "постковидного прорыва".

Необходимость подъема МРОТ

По мнению главы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) необходимо стремиться поднять до уровня 41 тыс. 874 рубля. "Совместными усилиями уровень среднемесячной значительной заработной платы за 2020 год доведен до 51 083 рублей. При этом показатель средней зарплаты слабо отражает реальное положение дел из-за сильного перекоса распределения в сторону несопоставимо высоких заработных плат небольшого количества людей. <...> В середине прошлого года рассчитываемый ФНПР минимальный потребительский бюджет, необходимый для полноценного восстановления рабочей силы, составлял 41 874 рубля, вот такой разрыв, нам надо стремиться поднимать МРОТ до такой величины", - сказал он на заседании генсовета ФНПР в апреле. Ранее Шмаков говорил, что МРОТ должен быть выше прожиточного минимума.