В Москве 27 мая пройдет социальная акция в поддержку людей с рассеянным склерозом

Москва, 25 мая. В Москве 27 мая пройдет социальная акция, направленная на повышение осведомленности широкой общественности о рассеянном склерозе. Акция приурочена к Дню борьбы с рассеянным склерозом и станет одним из ряда мероприятий, организованных МООИ "Московское общество рассеянного склероза". Акцию поддерживает фармацевтическая компания "Новартис Фарма".

В день проведения акции с 7:00 до 22:00 на известных памятниках: А.С. Грибоедову на Чистых прудах, Б. Окуджаве на Старом Арбате, В.В. Маяковскому на Маяковской площади, Ф.М. Достоевскому у Российской государственной библиотеки, П.И. Чайковскому на Большой Никитской улице появятся оранжевые ленты – символ борьбы с рассеянным склерозом. Скульптуры будут обвязаны лентами для привлечения внимания к проблемам людей, живущих с рассеянным склерозом – болезнь буквально связывает по рукам и ногам, отнимая годы активной жизни. Информационные таблички, сопровождающие памятники, позволят узнать больше о заболевании, его распространенности и формах, важности своевременной диагностики и правильно подобранного лечения. Акция призвана напомнить зрителям о том, что в обществе должно быть комфортно жить людям с самыми разными потребностями, и что болезнь не должна "стирать" человека из жизни социума.

"В этот день очень важно поддержать людей с рассеянным склерозом. К сожалению, это – болезнь молодых: диагноз часто ставится людям в возрасте 25-35 лет. Сегодня рассеянный склероз можно эффективно контролировать с помощью терапии, которой пациентов обеспечивает государство, благодаря чему можно замедлить прогрессирование заболевания. Тем не менее, существует проблема несвоевременной диагностики и перехода болезни в более тяжелую стадию, в результате чего происходит быстрое ухудшение состояния, вплоть до тяжелой инвалидизации. Здесь очень важно тесное взаимодействие врача и пациента, хорошая организация медицинской помощи. Кроме того, многие люди все еще недооценивают опасность рассеянного склероза, следуя устоявшемуся заблуждению о том, что "склероз" – это синоним забывчивости, связанной с преклонным возрастом", – подчеркнула Президент межрегиональной общественной организации инвалидов "Московское общество рассеянного склероза" Ольга Матвиевская.

"Мы рады поддержать социальную инициативу, посвященную Дню борьбы с рассеянным склерозом. Сегодня медицина позволяет изменить течение заболевания у пациентов с разными формами РС, поэтому очень важно, чтобы каждый имел возможность регулярно посещать специалиста, проходить диагностику и получать современную терапию, которая помогает продлить годы активной жизни", – подчеркнули в пресс–службе "Новартис Фарма".

В России проживают более 150 тыс. пациентов с рассеянным склерозом, хроническим заболеванием, которое сопровождает пациента на протяжении всей жизни. Примерно у 50% пациентов с рассеянным склерозом в течение 10 лет после первичной постановки диагноза отмечается переход к вторично-прогрессирующему рассеянному склерозу (ВПРС), возникающему после периода ремиттирующего РС. ВПРС – наиболее тяжелый тип течения рассеянного склероза, характеризующийся постоянным нарастанием тяжести неврологического дефицита (инвалидизации). В настоящий момент в России около 80 тыс. человек живут с этим диагнозом.

Эффективность борьбы с рассеянным склерозом и, как следствие, качество жизни во многом зависят от регулярного взаимодействия врача и пациента на протяжении всего пути. Не менее важную роль играют активная заинтересованность пациента в контроле своего состояния и общая осведомленность о заболевании, возможных симптомах прогрессии и современных методах терапии.

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