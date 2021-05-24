Постановку Бархатова на основе легенды о металлургах представили в заводском цехе на Урале

ПОЛЕВСКОЙ /Свердловская область/, 24 мая. / ТАСС/. Постановку российского режиссера Василия Бархатова "Производство как искусство" на основе легенды о металлургах представили на Северском трубном заводе (СТЗ, входит в Трубную металлургическую компанию (ТМК), город Полевской Свердловской области). Специально для этого в действующем цехе соорудили зрительный зал и сцену с мультимедийным оборудованием - светодиодными экранами, движущимися платформами, специальными световым и звуковыми эффектами, передает корреспондент ТАСС.

Постановка (6+) будет продемонстрирована в пяти городах России, в частности, ее зрителями также станут работники компании в Таганроге, Волжске. При этом события в ней будут развиваться по-разному, отображая мифы и легенды конкретной территории, города.

"Культура любой цивилизации начинается всегда с мифов. <...> Мне показалось вполне приемлемым, интересным сравнить саму Трубную металлургическую компанию с некой такой состоявшейся цивилизацией со своей культурой, со своим искусством, со своей наукой, придумать некий миф, легенду этой самой цивилизации. <...> Создалась интересная команда, вместе с которой мы этот сюжет написали и воплотили", - сказал журналистам Бархатов.

Постановка посвящена 20-летию Трубной металлургической компании. Монтаж павильона со ценой и залом занял четыре дня, привлекли 160 инженеров. Для постановки специально были разработаны графические и художественные элементы, авторское музыкальное сопровождение. Оформление сцены динамично меняется благодаря светодиодным экранам, вращающимся при помощи поворотных модулей.

"Конечно, мы поражены. Идея, которая заложена - перерождение Земли, четыре стихии, <...> и как это можно современными средствами, цифровыми технологиями подать этот материал - это настолько интересно", - сказал управляющий директор СТЗ Михаил Зуев.

Василий Бархатов родился в Москве, в 2005 году окончил Российский институт театрального искусства. Многократно номинировался на театральную премию "Золотая Маска". Оперный спектакль "Мертвые души", поставленный Бархатовым в 2011 году в Мариинском театре, стал обладателем Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит".

ТМК - крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии и Казахстане. Дмитрий Пумпянский владеет 95,64% компании через TMK Steel Holding Ltd.