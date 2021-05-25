На "Уральских локомотивах" начали изготовление опытного образца нового электровоза 2ЭС6А

ТАСС, 25 мая. На заводе "Уральские локомотивы" (совместное предприятие Группы Синара и компании "Сименс", г. Верхняя Пышма, Свердловская область), продолжается работа над первым образцом нового локомотива с отечественным асинхронным тяговым двигателем 2ЭС6А. Как сообщили во вторник в пресс-службе предприятия, для опытного экземпляра на робототехническом комплексе на днях сварили раму локомотивной тележки.

"Геометрия рамы тележки нового электровоза значительно отличается от серийных машин 2ЭС6, 2ЭС10 и 2ЭС7 - в связи с иной конструкцией колесно-моторного блока и изменением способа его крепления. Для изготовления рамы применяется специальная марка стали с повышенной устойчивостью к атмосферной коррозии и нагрузкам при эксплуатации на высоких скоростях, такая же используется при выпуске тележек для электропоездов "Ласточка". Она производится в России по европейским стандартам", - сказано в сообщении.

Роботизированная сварка, которая будет применяться при изготовлении рам тележек для новой машины, не требует дополнительной термообработки готовой детали для снятия напряжения в сварных швах. При запуске в серийное производство это даст большую экономию времени, человеческих ресурсов, энергии, повысит качество и надежность выпускаемой продукции, отмечают на предприятии.

"Для сварки узлов локомотива 2ЭС6А специалисты завода написали новые программы для робототехнического сварочного комплекса. Операторы комплекса прошли дополнительную подготовку и инструктаж. Все работы производятся в соответствии с требованиями европейского стандарта EN 15085 к сварке конструкций железнодорожного транспорта", - сказано в сообщении.

"Опытный образец локомотива 2ЭС6А должен быть выпущен до конца 2021 года. Мы идем четко в графике. Сейчас завершается разработка конструкторской документации, разрабатывается техдокументация и параллельно ведется сборка электровоза. Следующими этапами станут изготовление колесных пар и сборка локомотивной тележки. Одновременно специалисты готовят производственные мощности к серийному производству новой машины", - отметил генеральный директор "Уральских локомотивов" Олег Спаи.

О предприятии

"Уральские локомотивы" (г. Верхняя Пышма, Свердловская область) специализируются на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава нового поколения. Завод серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока "Синара" (2ЭС6) с коллекторным тяговым приводом, грузовые магистральные электровозы постоянного тока "Гранит" (2ЭС10) с асинхронным тяговым приводом, магистральные электровозы переменного тока серии 2ЭС7. Второе важнейшее направление работы предприятия - выпуск скоростных электропоездов "Ласточка" различных модификаций.