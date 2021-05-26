Людмила Бабушкина приняла участие в церемонии вручения премии "Номер один"

ТАСС, 26 мая. Законодатели Свердловской области видят высокую востребованность региональных мер поддержки со стороны уральских предпринимателей. Об этом сообщила председатель Законодательного Собрания региона Людмила Бабушкина в приветствии лауреатам промышленной премии "Номер один" – чествование лауреатов и вручение наград главы региона прошло накануне на площадке "Синара-центра" в Екатеринбурге.

"Сегодня мы продолжаем реализацию национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который на региональном уровне представлен проектами по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа предприятий малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам. Большое внимание также уделяется региональным проектам по акселерации субъектов малого и среднего бизнеса и популяризации предпринимательства, оказывается поддержка фермерским хозяйствам и развитию сельхозкооперации.

В Свердловской области в непрерывном режиме идет процесс совершенствования налогового законодательства, расширяется применение патентной системы налогообложения, разрабатываются и принимаются новые льготы для малого и среднего бизнеса. Мы видим высокую востребованность региональных мер поддержки со стороны уральских предпринимателей. Важно, что на всех этапах работы над законопроектами, касающимися становления и развития предприятий малого и среднего бизнеса, исполнительная власть, депутаты глубоко анализируют правоприменительную практику и учитывают мнение предпринимательского сообщества, бизнес-объединений региона", – приводят в пресс-службе регионального парламента слова Бабушкиной, адресованные предпринимателям.

О лауреатах

В 2021 году в лонг-лист премии "Номер один" вошли более 70 ведущих уральских предприятий. Победители определены в пяти номинациях.

Главная награда – Гран-при премии "Номер один" – присуждена экспертным сообществом заслуженному предпринимателю Свердловской области, президенту научно-производственного холдинга ВМП Михаилу Вахрушеву.

Победителем в номинации "Инвестиционный проект "Номер один" признан "ЕВРАЗ НТМК" (г. Нижний Тагил).

В номинации "Экологический проект "Номер один" победителем стал "Первоуральский новотрубный завод".

Лучшим в номинации "Номер один" за стойкость в условиях пандемии" признана компания "Юлта".

В номинации "Номер один" в борьбе с пандемией" победителем стал Уральский оптико-механический завод.

Ряд предпринимателей получил награды главы региона. За особые заслуги, способствующие развитию и укреплению Свердловской области, почетное звание "Заслуженный предприниматель Свердловской области" присвоено индивидуальному предпринимателю Сергею Вотинцеву; учредителю, гендиректору НПП "Машпром" Александру Котельникову; индивидуальному предпринимателю, гендиректору управляющей компании "Про-Бизнес-Парк" Денису Ремезову; учредителю, директору санатория-профилактория "Дюжонок" Оксане Смирновой.

За активное участие в социально-экономическом развитии Свердловской области почетной грамотой губернатора Свердловской области награждены директор "ПланКомплект" Илья Бориско; гендиректор НПЦ "НовАТранс" Рафаил Валиев; гендиректор "Вектор-медицинские системы" Юрий Казанцев.

За особые заслуги в сфере социально-экономического развития Свердловской области знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени награждены директор ООО "Малышева-73" Игорь Заводовски и директор ООО "Инвестторгстрой" Константин Погребинский.

О премии

Премия "Номер один" – ежегодная региональная премия, призванная консолидировать усилия уральского бизнеса для развития комфортной деловой среды, продвижения предприятий на общероссийском и глобальном уровнях и поддержания баланса интересов государства, бизнеса и общества. Учредители премии – Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей и Уральская торгово–промышленная палата. В 2021 году соорганизатором выступил Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.