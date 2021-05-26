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Людмила Бабушкина приняла участие в церемонии вручения премии "Номер один"

Лауреатов промышленной премии Свердловской области поприветствовала председатель регионального парламента

ТАСС, 26 мая. Законодатели Свердловской области видят высокую востребованность региональных мер поддержки со стороны уральских предпринимателей. Об этом сообщила председатель Законодательного Собрания региона Людмила Бабушкина в приветствии лауреатам промышленной премии "Номер один" – чествование лауреатов и вручение наград главы региона прошло накануне на площадке "Синара-центра" в Екатеринбурге.

"Сегодня мы продолжаем реализацию национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который на региональном уровне представлен проектами по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа предприятий малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам. Большое внимание также уделяется региональным проектам по акселерации субъектов малого и среднего бизнеса и популяризации предпринимательства, оказывается поддержка фермерским хозяйствам и развитию сельхозкооперации.

В Свердловской области в непрерывном режиме идет процесс совершенствования налогового законодательства, расширяется применение патентной системы налогообложения, разрабатываются и принимаются новые льготы для малого и среднего бизнеса. Мы видим высокую востребованность региональных мер поддержки со стороны уральских предпринимателей. Важно, что на всех этапах работы над законопроектами, касающимися становления и развития предприятий малого и среднего бизнеса, исполнительная власть, депутаты глубоко анализируют правоприменительную практику и учитывают мнение предпринимательского сообщества, бизнес-объединений региона", – приводят в пресс-службе регионального парламента слова Бабушкиной, адресованные предпринимателям.

О лауреатах

В 2021 году в лонг-лист премии "Номер один" вошли более 70 ведущих уральских предприятий. Победители определены в пяти номинациях.

Главная награда – Гран-при премии "Номер один" – присуждена экспертным сообществом заслуженному предпринимателю Свердловской области, президенту научно-производственного холдинга ВМП Михаилу Вахрушеву.

Победителем в номинации "Инвестиционный проект "Номер один" признан "ЕВРАЗ НТМК" (г. Нижний Тагил).

В номинации "Экологический проект "Номер один" победителем стал "Первоуральский новотрубный завод".

Лучшим в номинации "Номер один" за стойкость в условиях пандемии" признана компания "Юлта".

В номинации "Номер один" в борьбе с пандемией" победителем стал Уральский оптико-механический завод.

Ряд предпринимателей получил награды главы региона. За особые заслуги, способствующие развитию и укреплению Свердловской области, почетное звание "Заслуженный предприниматель Свердловской области" присвоено индивидуальному предпринимателю Сергею Вотинцеву; учредителю, гендиректору НПП "Машпром" Александру Котельникову; индивидуальному предпринимателю, гендиректору управляющей компании "Про-Бизнес-Парк" Денису Ремезову; учредителю, директору санатория-профилактория "Дюжонок" Оксане Смирновой.

За активное участие в социально-экономическом развитии Свердловской области почетной грамотой губернатора Свердловской области награждены директор "ПланКомплект" Илья Бориско; гендиректор НПЦ "НовАТранс" Рафаил Валиев; гендиректор "Вектор-медицинские системы" Юрий Казанцев.

За особые заслуги в сфере социально-экономического развития Свердловской области знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени награждены директор ООО "Малышева-73" Игорь Заводовски и директор ООО "Инвестторгстрой" Константин Погребинский.

О премии

Премия "Номер один" – ежегодная региональная премия, призванная консолидировать усилия уральского бизнеса для развития комфортной деловой среды, продвижения предприятий на общероссийском и глобальном уровнях и поддержания баланса интересов государства, бизнеса и общества. Учредители премии – Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей и Уральская торгово–промышленная палата. В 2021 году соорганизатором выступил Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.

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