Электросетевые объекты Югры готовы к подъему воды

ТАСС, 26 мая. Энергетики "Россети Тюмень" ведут круглосуточный мониторинг состояния объектов, попадающих в зону риска подтопления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Об этом сообщили в среду в управлении по связям с общественностью энергокомпании.

"Несмотря на частичное подтопление отдельных территорий, электросетевой комплекс компании "Россети Тюмень" работает в штатном режиме. По данным Росгидромета, сейчас уровень воды в реках автономии не превышает критических отметок, однако в некоторых муниципалитетах региона зафиксирован разлив рек в пойменные части", - сказано в сообщении.

Для защиты энергообъектов от подтопления специалисты "Россети Тюмень" заблаговременно реализовали комплекс предупредительных мер. В компании утверждены схемы резервного электроснабжения потребителей, проводятся регулярные осмотры оборудования. Контролирует процесс специальная комиссия, сформированная из начальников подразделений. Энергетики составили оптимальные маршруты следования до энергообъектов с учетом разливов рек. В целях оперативного реагирования на изменения паводковой обстановки "Россети Тюмень" взаимодействуют с Росгидрометом, МЧС и местными органами власти, уточнили в компании.

"При мониторинге особое внимание специалисты "Россети Тюмень" уделяют бассейнам рек Обь и Казым, где ежегодно складывается сложная паводковая обстановка. Так, в районе Нижневартовска в зону риска попадают две подстанции и 182 опоры высоковольтных линий электропередачи. Фундаменты восьми из них уже подтоплены водой. Зафиксировано подтопление фундаментов пяти опор ЛЭП и в Октябрьском районе. Сложившаяся ситуация не влияет на электроснабжение потребителей, так как линии электропередачи построены с учетом гидрологической специфики местности", - сообщили в управлении.

В компании со ссылкой на заместителя директора Управления ГО и ЧС города Нижневартовска Андрея Механошина сообщают, что на данный момент ситуация в Нижневартовском районе стабильная. "Паводок в пределах многолетних среднегодовых параметров. Подъем воды в сутки не более 5-10 см. Никаких прогнозов резкого повышения воды на сегодняшний день нет", - добавил он.

Всего в "Россети Тюмень" для контроля ситуации и оперативной ликвидации последствий возможных подтоплений в круглосуточном режиме готовности находятся 187 бригад численностью 851 человек. В арсенале энергетиков 74 резервных источника электроснабжения, 24 плавсредства и 440 единиц спецтехники.