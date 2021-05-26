ГК "Основа" построила четыре монолитные секции квартала MainStreet

Москва, 26 мая. В престижном районе Фили-Давыдково на западе Москвы, в 400 м от метро "Кунцевская" и в шаговой доступности от Филевского парка ГК "Основа" завершила строительство монолитного каркаса всех четырех секций квартала бизнес-класса MainStreet.

Сегодня компания ведет здесь финишную отделку фасадов с использованием клинкерной плитки, произведенной на заводе Feldhaus Klinker в Германии. В сочетании с высококачественной теплоизоляцией немецкий клинкер обеспечивает уникальную эстетику и высокую энергоэффективность домов. Параллельно в MainStreet завершается кладка внешних стен и межквартирных перегородок, остекление, устройство внутренних и внешних инженерных сетей. Ввести в эксплуатацию квартал бизнес-класса планируется во II квартале 2022 года.

По замыслу архитекторов, MainStreet станет яркой доминантой района. Комплекс состоит из четырех секций переменной высотности (9-12-15-29 этажей), которые образуют уютный приватный двор. Первая 29-этажная секция MainStreet станет самым высоким зданием в ближайшем окружении, гарантируя отличные видовые характеристики резидентам комплекса.

MainStreet возводится по проекту архитектурной мастерской "Сергей Киселев и партнеры" и предлагает будущим резидентам 556 апартамента с возможностью выбора варианта с отделкой и без нее, подземный паркинг, собственную насыщенную инфраструктуру и уникальный закрытый двор. В проекте более 5,8 тыс. кв. м отдано под благоустроенный приватный двор с большой зоной озеленения площадью 2,4 тыс. кв. м. Для активного отдыха и занятий спортом здесь предусмотрена зона воркаута с уличными тренажерами, лаунж-зона с удобной уличной мебелью и детская площадка с ротондой для игр детей всех возрастов.

На первых этажах каждой из четырех секций разместятся объекты собственной инфраструктуры, включая зал для занятий йогой и спортом, ресторан и кафе, винотеку и салон красоты.

Девелопером проекта выступает ГК "Основа", а финансовым партнером по строительству - Сбербанк России, выделивший проектное финансирование на строительство квартала. На выбор покупателей здесь представлены апартаменты и студии площадью от 40 до 140 кв. м с высотой потолков от 3 до 3,6 м. Продажи в проекте ведутся с применением эскроу-счетов, действуют программы рассрочки и ипотеки от ведущих российских банков.

Застройщик - ООО "ИФР".

Проектная декларация https://zkmainstreet.ru/documents/