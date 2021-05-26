Сотрудники компании "Роснефть" в Тюмени провели субботник на берегу озера Песьяное

ТАСС, 26 мая. "Роснефть" и ее дочерние общества приняли участие во Всероссийской экологической акции "Зеленая весна - 2021". Сотрудники тюменских дочерних предприятий компании "Роснефть" - ООО "РН-Уватнефтегаз", АО "Тюменнефтегаз", ООО "Тюменский нефтяной научный центр", ООО "Кынско-Часельское нефтегаз" и ООО "РН-Центр экспертной поддержки и технического развития" провели субботник по уборке береговой территории озера Песьяное в Тюмени, сообщили в среду в пресс-службе ООО "РН-Уватнефтегаз".

"В акции приняли участие 250 работников. По итогам субботника нефтяники не только собрали 700 мешков мусора на территории 16 га, но и организовали сортировку мусора для отправки на вторичную переработку", - сказано в сообщении.

"Забота об окружающей среде - неотъемлемая часть корпоративной культуры и социальной политики ПАО "НК "Роснефть". В компании реализуется ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов. В рамках расширения деятельности "Роснефти" в области экологической и социальной ответственности (ESG) в 2018 году Советом директоров компании были одобрены мероприятия в части приверженности 17 Целям устойчивого развития ООН. Среди этих целей - "Сохранение экосистем суши" и "Устойчивые города и населенные пункты", - добавили в пресс-службе.

О компании

ООО "РН-Уватнефтегаз" занимается разведкой и разработкой группы месторождений, расположенных в Уватском районе Тюменской области. Уватский проект - один из приоритетных в деятельности НК "Роснефть". В его состав входят 19 лицензионных участков общей площадью более 26 тыс. кв. км.

В компании отметили, что сотрудники "РН-Уватнефтегаза" традиционно принимают участие во всероссийских экологических акциях "День посадки леса", "Сохраним лес" и "Зеленая весна", занимаются озеленением территории нефтепромыслов. Также в экологических акциях участвуют дети сотрудников предприятия. В весенний период 2020 года нефтяники высадили 6,5 тыс. сеянцев сосны в пригороде Тюмени, а в осенний период минувшего года высадили 600 тыс. саженцев сибирской сосны на юге Тюменской области, площадь лесных насаждений превысила 280 га.

Об акции

Экологический субботник "Зеленая Весна" - ежегодный проект Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского. Экологический марафон объединяет инициативы в области охраны окружающей среды, исходящие от органов государственной власти, общественных организации, бизнес-структур, а также активных граждан. Все участники нашего субботника сами определяют места и направления работы. Уборка территорий, посадка деревьев, восстановление памятников - все зависит от нужд выбранной территории.

В 2021 году "Зеленая Весна" прошла с 24 апреля по 24 мая. Подведение итогов экологического субботника и церемония награждения наиболее активных участников проекта и победителей творческого конкурса состоятся в рамках торжественного мероприятия в честь Дня эколога 5 июня в Москве. Традиционно в мероприятии принимают участие видные государственные и общественные деятели в области экологии и охраны окружающей среды.