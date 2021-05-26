Выставка "Маленькое" искусство" откроется 27 мая в Еврейском музее и центре толерантности

Москва, 26 мая. Еврейский музей и центр толерантности представляет выставку "Маленькое" искусство" (0+). Она покажет более 130 работ Исаака Левитана, Василия Поленова, Валентина Серова, Ильи Репина, Михаила Врубеля, Константина Сомова, Казимира Малевича, Антонины Софроновой, Льва Бакста и других художников.

Эта выставка – собрание работ, которые обычно остаются в запасниках (в папках, на полках) после того, как для показа отобраны главные, "убедительные" предметы. Чаще всего на вернисажи не попадают вещи маленького размера, особенно если это только набросок или замысел композиции.

Но иногда маленький формат складывается в самую значительную часть наследия художника, сохраняя то, что о его даровании понимать важнее всего.

Выставка "Маленькое” искусство" состоит из нескольких разделов, рассказывающих о разных смысловых воплощениях произведений маленького размера. Первая часть связана с наиболее понятной, вспомогательной функцией небольшого наброска. На примере работ Левитана, Поленова, Репина и других художников мы проследим движение от замысла в маленькой композиции к известным полотнам.

Со смещением академического распорядка в искусство модернистов приходит новое значение неоконченного рисунка, легкость отсутствия сюжета. Об этом вторая часть выставки. Маленькие форматы бумаги (у нее в это время новый удельный вес) с большой ясностью передают ценные свидетельства: манеру и последовательность работы художника. Быстрый рисунок сохраняет движение руки (острое и очень точное у Бакста), а в акварелях Константина Сомова и без пояснения из его дневника видно, как скрупулезно художник работал даже над небольшим листком.

"Современная нам форма в искусстве – исследовательский институт", – так Казимир Малевич определил направление работы своего окружения. В Петрограде в 1924 году супрематисты работали над открытием универсальных формул мироустройства, а каждая композиция становилась их воплощением. Следующая часть экспозиции – о пафосе авангарда, его стремлении изменить большие и маленькие формы предметов. На выставке будет представлена уникальная графика Казимира Малевича, Михаила Ларионова, Николая Суетина, Ильи Чашника и других авторов авангардных движений 1910-1920-х гг.

"Камерное" – последняя тема в контексте разговора о "маленьком" искусстве – возникла во многом в связи с лагерными миниатюрами Михаила Соколова. Оказавшись в заключении, художник пытался сохранить возможность работать, используя доступные в условиях преследования материалы. Так появился цикл крошечных работ, близких к формату спичечного коробка.

Способность вместить в небольшой листок огромные человеческие переживания свойственна художникам, оказавшимся в 1930-е годы на периферии художественного пространства: Александру Шевченко, Павлу Басманову, Антонине Софроновой и многим другим.

Специально для выставки будет разработана программа для людей с разными типами инвалидности. Для слабовидящих и незрячих посетителей будут представлены тактильные модели и записан аудиогид с тифлокомментариями для самостоятельного посещения выставки. Слабослышащие посетители смогут воспользоваться видеоэкскурсией на РЖЯ; также будут проводиться регулярные экскурсии с переводчиком для взрослых и детей. Кроме того, в рамках выставки музей подготовит экскурсии для посетителей с особенностями интеллектуального развития.

Работы для выставки предоставили Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина, Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей-заповедник "Петергоф", Музей-заповедник "Абрамцево", Государственный музей архитектуры им. Щусева, Музей-заповедник "Царское село" и другие музеи, а также частные собрания.

ТАСС – информационный партнер выставки.​​​​​​