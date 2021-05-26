Серия "нетипичных" субботников прошла в Свердловской области

ТАСС, 26 мая. Команда туристического кластера "Гора Белая" провела "нетипичные" субботники в Горноуральском округе Свердловской области, в ходе которых представила туристам места наследия Демидовых и Мамина-Сибиряка, кормила гостей шашлыком и провела эко-сплав по реке Чусовой. Об этом рассказали в среду в пресс-службе туркластера.

Всего было три субботника. Первый провели на территории поселка Черноисточинск и проекта "Арт-резиденция" – места расположения кластера художников и других мастеров на площадке старого Демидовского завода в этом поселке. "Участники убрали мусор, посетили музей наличников, гончарную мастерскую и дом-музей русской избы в поселке Висим, где родился и провел детство классик русской литературы Дмитрий Мамин-Сибиряк. А в конце мероприятия участников ждал плов, шашлык и самовар чая", - рассказали в пресс-службе. Второй "нетипичный" субботник прошел в поселке Висим - там участники пели песни, водили хороводы и получили много положительных эмоций и новых знаний.

Завершился "Марафон чистоты" эко-сплавом по живописному маршруту по реке Чусовой. Снаряжение, в том числе катамараны и SUP-борды, а также питание предоставили туристический кластер "Гора Белая" совместно с партнерами.

"Эко-сплав - новый формат прогулки выходного дня, в которой мы совместили путешествие и бережное отношение к природе. Начали сплав на катамаранах и SUP-бордах в деревне Усть-Утка, а завершили "чистое приключение" в Ёкве и Харёнках" – рассказали организаторы мероприятий.

По словам руководителя проекта "нетипичных" субботников Елены Жеребцовой, всего в мероприятиях этого необычного формата приняли участие более 250 человек. "Вместе мы убрали и вывезли с территории туркластера и берегов Чусовой почти 50 кубометров мусора. Съели 100 килограммов плова и шашлыка. Спасибо всем, кто был с нами на одной волне, помогал сделать нашу природу чище", - отметила она.

Как рассказал ТАСС генеральный директор управляющей компании туристического кластера "Гора Белая", председатель Свердловского регионального отделения "Деловой России" Леонид Гункевич, марафон нетипичных субботников - это сезонная акция. " Мы заботимся о территории кластера и считаем себя агентами позитивных изменений. Помните, как в советское время все горожане и сельчане в майские праздники убирали территорию, устраивали субботники? Так и мы ежегодно проводим такие акции. В этому году выбрали формат чистых игр, хотелось чего-то "нетипичного". Наш эко-сплав стал самым масштабным сплавом по Реке Чусовой за все время. В нем приняли участие более 100 человек. 50 сапов и девять катамаранов", - рассказал Гункевич. Главное в любом мероприятии, добавил он - это впечатления, которые оно оставляет, его послевкусие. "Судя по отзывам участников, нам все удалось. В следующем году придумаем что-то новое, еще более эпичное. Все, кто разделяет наши ценности, к нам присоединяются. Людей, которые хотят быть субъектами позитивных изменений, менять мир вокруг себя, становится все больше. Это очень правильная и знаковая тенденция", - считает он.

Масштабирование проектов туркластера

Говоря о работе по узнаваемости маршрутов и объектов Среднего Урала в масштабах России, Гункевич добавляет, что над этим работает вся команда управляющей компании туркластера "Гора Белая". "Взаимодействуем с Ростуризмом, Министерством инвестиций и развития, АСИ, Русским географическим обществом. Изучаем горнозаводскую цивилизацию. Недавно запустили первые открытые экспедиции по наследию Демидовых. Разработали маршруты по 30 объектам индустриального наследия. Вместе с историками, путешественниками, научным и краеведческим сообществами восстанавливаем по крупицам Горнозаводскую цивилизацию на Урале. Все экспедиции освещают журналисты, снимаем серию фильмов, создаем актуальную карту горнозаводской цивилизации – абсолютного эксклюзива Урала. Участвуем в мероприятиях, туристских выставках, форумах. И сами проводим яркие мероприятия на территории кластера. Ближайшее будет осенью – это Висимский пикник", - рассказал гендиректор управляющей компании.

О кластере

Решение о создании на базе горнолыжного центра "Гора Белая" и прилежащих территорий нового туристического кластера как центра спортивной, культурно-досуговой и туристической жизни региона принял в 2018 году глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Территория кластера - 2,5 тыс. кв. км, его предполагается разделить на три зоны: рекреационную, которая включает природный парк "Река Чусовая", Висимский заповедник, зону семейного отдыха и непосредственно гору - для спортивного отдыха. На территории создан особый экономический режим для бизнеса.

На сегодняшний день на территории кластера находятся 16 старинных заводских поселков, почти 40 особо охраняемых природных территорий. Задача проекта — развивать инфраструктуру для туризма за счет бюджетных и внебюджетных средств. До 2028 года планируется привлечь 15 млрд рублей из бюджета на строительство дорог и инженерных сетей, юридическое сопровождение проекта и 30 млрд рублей частных средств на сервис и развлечения.