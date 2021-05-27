ГК "Гранель" вывела на рынок в Подмосковье новый малоэтажный жилой комплекс

Москва, 27 мая. Группа компаний "Гранель", один из крупнейших девелоперов в России, объявила о старте продаж в малоэтажном жилом комплексе комфорт-класса "Живописный" (застройщик - ООО "Специализированный застройщик "Гранель Жилье", проектная декларация на сайте). Объект расположен в Ленинском районе Подмосковья - в 2 км от МКАД, недалеко от города Видное и Бутовского лесопарка. Квартира-студия с минимальной площадью стартует от 4 млн рублей.

Жилой комплекс возводится на участке площадью 21 га, расположенном в тихом и красивом месте, в окружении лесов и водоемов. "Живописный" представляет собой гармоничный ансамбль из четырехэтажных домов, разработанных по индивидуальному проекту. В состав объекта войдут 17 корпусов, сдача первой очереди планируется во втором квартале 2023 года.

"Отрадно видеть малоэтажный жилой комплекс сдержанной архитектуры – по данным bnMap.pro сейчас невысоких домов в столичном регионе немногим более 100 в примерно 40 проектах, тогда как в 2016 году, во времена "расцвета" этого формата их было почти 700 в более чем 100 проектах! То есть за пять лет объём "малоэтажки" сократился в шесть раз. А вот потребность в ней – нет", - отметила председатель совета директоров "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова.

Покупателям доступен широкий выбор предложений от 24 до 80 кв. м: студии, одно-, двух-, трехкомнатные квартиры. Среди большого количества различных планировочных решений – и квартиры со вторым светом. Террасы и лоджии с панорамным остеклением позволят любоваться окружающей природой.

"Цена метра в рынке, средний бюджет покупки процентов на 25 ниже, чем в округе. В локации в целом немало конкурентов, около 50 корпусов, но со сдачей в 2023 году и позднее – всего семь, так что инвестиции здесь тоже вполне могут получиться", - заключила Ирина Доброхотова.

Внутренние дворы в комплексе сделают закрытыми, а видеонаблюдение и система контроля доступа позволят чувствовать себя в безопасности. Зонирование территории учитывает запросы жителей всех возрастов – здесь появятся парковки для велосипедов, детские и спортивные площадки, зеленые зоны. Благоустройство включает разбивку газонов и цветников, высадку деревьев и кустарников.

"Живописный" будет обладать собственной инфраструктурой - здесь построят подземную парковку с кладовыми помещениями, гостевые паркинги, откроют магазины, кафе и салоны красоты на первых этажах, а также возведут поликлинику и три детских сада на 330 малышей.

Удачное расположение ЖК "Живописный" позволит без труда добираться до Москвы. Так, путь на автомобиле до МКАД по Симферопольскому шоссе составит 5-10 мин. Доехать до столицы можно и на общественном транспорте: на электричке со станций "Расторгуево" или "Булатниково", на поезде со станции МЦД "Битца", а также на маршрутных такси. Среди ближайших станций метро - "Аннино", "Бульвар Дмитрия Донского" и "Пражская". В перспективе планируется расширить местную дорожную сеть и запустить новые маршруты до станций подземки и железной дороги.

Проектное финансирование – от Сбербанка. Реализация квартир в ЖК "Живописный" проводится с использованием эскроу-счетов. ГК "Гранель" сотрудничает с ведущими банками Московского региона. Помимо стандартных ипотечных программ, заемщикам доступны эксклюзивные предложения со сниженными процентными ставками. При покупке квартиры можно использовать материнский капитал.