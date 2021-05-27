Состоялся третий Московский академический экономический форум

Москва, 27 мая. В Москве завершил работу третий международный Московский академический экономический форум (0+) на тему "Глобальная трансформация современного общества и национальные цели развития России", организованный Вольным экономическим обществом России, Российской академией наук и Международным Союзом экономистов.

"Предметом анализа сегодня являются те изменения, которые мы имеем возможность наблюдать в экономике и обществе. Вопросы конструирования, видения будущего экономического и социального устройства, а также обсуждения инструментария бесконфликтной и эффективной трансформации к этому будущему состоянию, переходу к более справедливому и разумному, целесообразному обустройству нашей жизни", - рассказал сопредседатель МАЭФ, президент Вольного экономического общества России и Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов.

МАЭФ посвящен поискам новых возможностей для развития российской экономики и тому, как их правильно использовать, добавил сопредседатель МАЭФ, президент Российской академии наук, академик РАН Александр Сергеев.

"Мы архитекторы новой траектории экономического развития. Многое будет зависеть от новых решений, которые принимаются в экономике. В ходе их формирования очень востребован широкий спектр мнений профессионалов", - подчеркнул президент РАН.

По мнению уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, новой моделью развития российской экономики должна стать модель развития внутреннего спроса.

Российская экономика может расти в том числе за счет роста производительности труда и более эффективного перераспределения природной ренты, в частности, основную часть доходов следует инвестировать через государственные институты развития, полагает эксперт МАЭФ.

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев полагает, что необходимо наращивать инвестиции темпами 15-20% в год в высокоразвитые сегменты экономики, в частности, в нефтегазовое машиностроение, строительство, сельское хозяйство, в догоняющее развитие в промышленной сборке транспортных средств, в углубленную переработку сырья и в стимулирование инновационной активности.

"Реализуя такую стратегию, мы можем выйти на 8% темпы роста в год, как в Китае и в Индии, которые лидируют сегодня в экономическом развитии, - отметил эксперт МАЭФ, - Разумеется, эта стратегия должна быть реализована в системе стратегического планирования, частью которой должна стать денежно-кредитная политика: целевая организация кредита через механизмы частно-государственного партнерства и использование специнвестконтрактов и других форм взаимодействия государства и бизнеса".

По словам директора Института народнохозяйственного прогнозирования, эксперта МАЭФ Александра Широва, для "запуска" российской экономики следует поддержать в первую очередь социальную сферу и потребительский спрос.

"Потребление домашних хозяйств составляет примерно 50% нашего ВВП - это главный потенциал, - отметил эксперт. - В России более 40% населения работает на низкоквалифицированных рабочих местах. Всего 28% работников получают на уровне и выше среднего. Половина домашних хозяйств тратит на продукты питания более 40% доходов, они не могут тратить на человеческий капитал - оплачивать ни здравоохранение, ни образование, ни отдых".

Доходы населения и социальный блок - самая болевая точка, согласился главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач.

"Несмотря на принятые меры, в 2024 году реальные доходы населения у нас будут на 2,5% ниже, чем в 2013 году. То есть мы получаем 11 лет общего спада или стагнации, а это означает, что взаимосвязь социальной сферы и экономики должна кардинально измениться", - полагает эксперт МАЭФ.

Андрей Клепач подчеркнул, что качество жизни и благосостояние населения зависит от многих аспектов - в том числе от уровня развития здравоохранения, образования и технологий.

"Особое внимание необходимо уделить поддержке и повышению уровня финансирования фундаментальной науки, которая не только формирует научный каркас НТП, но и прямо дает весомый, хотя и не всегда адекватно оцениваемый обществом вклад в экономику и социально самочувствие этого общества", - полагает Сергей Бодрунов.

Объем финансирования фундаментальной науки в России составляет 1,1% ВВП, в то время как в мире этот показатель составляет 2-4%. Лидеры такой инновационной динамики в экономике - Корея и Израиль - у них свыше 4% ВВП.

"Пока трудно убедить в необходимости выделять большие средства на науку. Проблема в том, что в России 2/3 средств выделяет государство, и только 1/3 бизнес. Практически во всем остальном мире, с которым мы хотим соревноваться в науке и инновациях, все наоборот. Мы понимаем, что сейчас роль государства не просто в том, чтобы увеличить финансирование науки, а в том, чтобы катализировать процессы, которые будут стимулировать бизнес наращивать объем инвестиций в науку", - отметил президент РАН Александр Сергеев.

Критическая важная задача - запуск внутреннего потребительского и инвестиционного спроса в интересах повышения жизненного уровня населения, согласился с коллегами президент ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Александр Дынкин. Кроме того, по словам академика РАН, следует учитывать процессы, которые проходят в мире. Новые экзогенные риски для мировой и финансовой экономической системы - это пандемии, рост региональных конфликтов и климатические изменения.

Александр Дынкин назвал наиболее вероятный сценарий будущего миропорядка. По словам ученого, это новая биполярность, где одним полюсом станет "Москва-Пекин", а другим - Вашингтон.

МАЭФ третий год объединяет экспертов и ученых из регионов России и зарубежных стран. В этом году в форуме приняли участие 7 500 человек. В том числе эксперты и ученые из 32 стран мира и большинства регионов России.

Архитектура МАЭФ-2021 включала пленарное заседание в Российской академии наук, пленарные конференции на площадках ведущих вузов, а также региональные и межрегиональные конференции, конгрессы, круглые столы, молодежные секции в различных субъектах РФ, которые работали на 63 региональных площадках МАЭФ в 41 субъекте Российской Федерации.

На открытии форума также было объявлено о расширении архитектуры МАЭФ. Так, в его рамках начнут работать следующие ежегодные отраслевые и тематические форумы.

Форум будет иметь практическое значение. "Идеи, экспертные предложения о путях и возможностях развития России в этом контексте, направленные на обеспечение динамичного роста и реализацию национальных целей развития, прозвучавшие на МАЭФ, будут обобщены и представлены в экспертные группы правительства, занятые разработкой долгосрочной стратегии страны в новых условиях", - отметил Сергей Бодрунов.