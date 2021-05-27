Победителей финала Х юбилейного сезона премии "Бизнес-Успех" определили в Москве

Москва, 27 мая. 26 мая предприниматели получили награды на Х ежегодной церемонии вручения Национальной премии "Бизнес-Успех" (18+). На финал премии и форум в столицу приехали более 2 тыс. гостей из разных регионов России.

Открыл церемонию награждения премии "Бизнес-Успех" Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ, председатель Попечительского совета Национальной премии "Бизнес-Успех": "Поздравляю вас с Днем российского предпринимательства. Этот праздник был утвержден Указом Президента в 2007 году. Мы понимаем, насколько важен для страны малый и средний бизнес, какую ценность он создает для общества. Предпринимательство – это не только про извлечение прибыли, но и про решение социальных задач. Нам надо заняться ребрендингом Корпорации МСП. Ее название должно отражать вклад предпринимателей, их талант и созидательный труд. Заниматься собственным бизнесом – это, по сути, крупное дело, поступок. Надо иметь отвагу, чтобы реализовать свою инициативу, создать работающее производство товаров или услуг. Не ждать помощи от государства, а самому зарабатывать и создавать рабочие места".

Победителями X федерального этапа премии "Бизнес-Успех" стали:

Игорь Сухов (Компания "Гидро-Сервис", г. Иркутск) победил в номинации "Лучший молодежный проект. Номинация имени Сергея Выходцева".

Игорь Диденко (Акционерное общество "Новосибирский Картонно-Бумажный Комбинат", г. Новосибирск) победил в номинации "Лучший производственный проект".

Кирилл Казаков (Виртуальные туры по Байкалу "VR Tour", г. Иркутск) победил в номинации "Цифровая экономика".

Константин Чикобава (ГКФХ Чикобава Константин Арчилович, г. Саратов) победил в номинации "Лучший сельскохозяйственный проект".

Оксана Храброва (Сеть школ программирования для детей "Кодики", г. Муравленко) победила в номинации "Лучший интернет-проект".

Сергей Рогачев (Немецкая пекарня "Булкихауз", г. Уфа) победил в номинации "Лучший проект в сфере торговли и услуг".

Наталия Шлемкевич (Компания "Спецавтоматика", г. Губкинский) победила в номинации "Лучший женский проект".

Наталия Токарева (Компания "Рябина", г. Кисловодск Ставропольского края) победила в номинации "Лучший социальный проект".

Ирина Смирнова (Лечебно-диагностический центр "Поколение", г. Рязань) победила в номинации "Лучший созидательный проект".

Лидерами в номинации "Народный предприниматель" стали Марина Суслова и Вахид Сафаров (Загородный дом для пожилых "Невская Дубровка", пос. Дубровка Всеволожский р-н Ленинградской области).

Спецприз от оргкомитета премии "Бизнес-Успех" получили:

Сергей Тарасов (Компания "Криотехника", г. Ижевск). Юлия Бобылева (ИП Бобылева Юлия Владимировна, г. Благовещенск). Александр Никулов (Компания "Ростов-Лобстер", г. Ростов-на-Дону).

Пронский район Рязанской области победил в номинации "Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата". Вручили призы и поздравили победителя Ирина Макиева, главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, генеральный директор некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" и Александр Калинин, президент "ОПОРЫ РОССИИ"

"Предприниматели – самые смелые, сильные и креативные люди. Это – главный элемент большого механизма перемен. Для моногородов развитие бизнеса – зачастую вопрос их стабильности и благополучия в будущем. Каждый проект, реализованный на таких территориях - особенно важен. Это новые рабочие места, инвестиции, возможность для города "ожить" и "сохранить" своих жителей. Помочь им в этом – наша главная задача", – сказала главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева. Она отметила, что на сегодняшний день МОНОГОРОДА.РФ продолжает принимать заявки до официальной передачи функций в ВЭБ.РФ. Предприниматели могут обратиться в Фонд за займом под 0% годовых, а также за бесплатной инфраструктурой.

Александр Калинин, президент "ОПОРЫ РОССИИ": "Сегодня успешно руководить муниципалитетом могут только люди, бесконечно влюбленные в свою работу, в свой край, потому что полномочий мало, бюджета мало, при этом огромная ответственность перед всеми и за все. Поэтому "ОПОРА РОССИИ" всегда считала и считает, что налоги от малого бизнеса должны полностью идти в муниципальный бюджет. Именно там совершаются выдающиеся проекты нашего малого бизнеса".

Глава Удмуртской Республики, Александр Бречалов, во время пленарной сессии "Россия - предпринимательская страна. Время новых возможностей" выступил перед участниками мероприятия с приветственным словом: "Очень хочется, чтобы Россия стала самой предпринимательской страной. "Бизнес-Успех" - это проект неравнодушных людей, которые считают, что в России быть предпринимателем это так же почетно, как быть учителем, врачом или строителем. Мы очень часто ищем ответ на вопрос: "Что такое патриотизм?". Я убежден, что патриотизм это, когда есть чем гордиться. Я горжусь нашими предпринимателями и считаю, что предпринимательство – это очень патриотично, создавать рабочие места, платить налоги".

Национальная премия "Бизнес-Успех" - совместный проект Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественной палаты РФ, который реализуется при поддержке Министерства экономического развития РФ и Корпорации МСП.