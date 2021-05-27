ЦДК, Пионер и Storytel запустили цикл "Отражения" о нестандартном советском кино

Москва, 27 мая. 26 мая в Центре документального кино состоялось открытие фестиваля редкого советского кино "Отражения" (18+). Это совместный проект ЦДК, "Пионера", международного сервиса аудиокниг Storytel и Art Visioner.

"Советская история, спустя 30 лет после распада Советского Союза, для многих представляет собой совершенно незнакомое пространство. События предстают линейными, плоскими — на фоне которых выделяются лишь отдельные всполохи исторических бурь. Наша программа нужна всем нам: и кураторам, и зрителям, чтобы лучше разобраться в том, чем был Советский Союз, какие проблемы волновали его жителей и чем была наполнена советская реальность", - сказал директор по специальным проектам кинотеатра "Пионер" Егор Сенников

В августе 2021 года исполняется 30 лет центральному событию новейшей истории России — распаду Советского союза. Советский кинематограф как будто бы снят в совершенно другом мире. Кажется, что в СССР жили иные люди со своими проблемами. Но за 70 лет существования Советский союз произвел огромное количество идей, которые мы обсуждаем и сегодня.

В совместной программе кинотеатра Пионер и Центра документального кино собраны художественные и документальные фильмы, снятые в СССР о том, что волнует нас и сейчас. Как изменилось наше отношение к семье и детям, гендеру, войне и другим вопросам, которые беспокоили строителей коммунизма. В этом цикле вместе со зрителями и экспертами мы пройдем путь от 1920-х до 1991 года. Ведущий всего цикла — историк кино и кинокритик Денис Горелов. Он будет беседовать с экспертами и создателями картин.

"В нашей программе мы хотим вместе с историками кино, критиками и режиссерами показать советский кинематограф — поле незаконченных споров о том, как советское кино показывало жизнь и смерть советского человека, почему сегодня мы с тревогой оглядываемся назад и с неловкостью смотрим в будущее. Проходя по главным темам советском кинематографа, мы приглашаем зрителей принять участие в эксперименте по работе над историей наших травм и навязчивых идей. Почему на кухнях и в фейсбуке не заканчиваются обсуждения войны, гендера или школы в мире, которого вроде бы уже нет?", - отметил куратор публичной программы кинотеатра "Пионер" Сергей Сдобнов.

Открытие цикла состоялось 26 мая в ЦДК показом фильма "Человек с киноаппаратом". Модернистский и авангардный взгляд на быт советского города от блестящего кинодокументалиста Дзиги Вертова — это первая часть главы "Новый мир и новое время".

После сеанса прошло обсуждение роли Дзиги Вертова в советском и мировом кинематографе с Денисом Гореловым и программным директором фестиваля "Послание к человеку" Алексеем Медведевым.

Вторым фильмом главы стала драма "Конец Санкт-Петербурга" Всеволода Пудовкина и Михаила Доллера. Показ картины состоится в кинотеатре Пионер 2 июня.

Программа "Отражений" равномерно распределяется между двумя площадками: в ЦДК будут представлены документальные фильмы, в кинотеатре "Пионер" — художественные. Все фильмы в кинотеатре "Пионер" будут показаны с пленки 35мм.

"Отечественная школа документалистики — одна из мощнейших в мире. Недаром и наш первый "Оскар" получил именно документальный фильм. Однако эту часть культурного наследия СССР мало знают даже те, кто родился в последние годы существования Советского Союза, что уж говорить о совсем молодом поколении, живущем в период переизбытка аудиовизуальной информации. Нам важно показать то документальное кино, которое является, с одной стороны, свидетельством эпохи, с другой — несомненным искусством. Переосмыслить, найти точки соприкосновения и расширить горизонты восприятия", - сказала программный директор Центра документального кино Мария Готлиб.

ПРОГРАММА И РАСПИСАНИЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ: НОВЫЙ МИР И НОВОЕ ВРЕМЯ

Новый советский мир рождается в 1920-1930-е годы, а кинематографисты пристально следят за его появлением.

ЧЕЛОВЕК С КИНОАППАРАТОМ (0+)

ЦДК, 26 мая

Документальный. 68 мин. 1929

СССР. DCP

Режиссер: Дзига Вертов

Человек с киноаппаратом снимает людей, места, объекты. Кинокамера является действующим лицом самого процесса съемки: в воздухе, под землей, в самой гуще событий. Киноглаз, который наблюдает, фиксирует малейшие нюансы, не давая оценки, не следуя сценарию.

КОНЕЦ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (0+)

Пионер, 2 июня

Драма. 85 мин. 1927

СССР. Пленка 35мм

Режиссеры: Всеволод Пудовкин, Михаил Доллер

В ролях: Вера Барановская, Александр Чистяков, Иван Чувелев, Алексей Давор, Владимир Фогель, Александр Громов

Нужда приводит деревенского парня на завод, а участие в бунте — в тюрьму. Суровая школа тюрьмы и окопной жизни, общение с революционерами-большевиками открывают глаза бывшему крестьянину — и он в первых рядах солдат и рабочих идет на штурм Зимнего дворца.

ГЛАВА ВТОРАЯ. ВОЙНА

Великая Отечественная война — это центральное событие советской истории и советской мифологии. Событие, которое для кого-то оправдывало все жертвы и потери советского времени, а для кого-то было вневременным ужасом, навсегда изменившим мир. В главу вошли документальный фильм "Берлин" Юлия Райзмана, главы группы фронтовых операторов, сопровождавших советские войска в наступлении на Берлин, и последняя законченная картина Ларисы Шепитько "Восхождение", в которой она говорит о войне с библейскими интонациями.

БЕРЛИН (0+)

ЦДК, 8 июня

Документальный. 63 мин. 1945

СССР. DCP

Режиссер: Юлий Райзман

Историческая хроника о последнем решающем сражении с фашистской Германией, о взятии Берлина и о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. В фильме также использованы материалы немецкой кинохроники.

ВОСХОЖДЕНИЕ (16+)

Пионер, 22 июня

Драма, военный. 75 мин. 1976

СССР. Пленка 35мм

Режиссер: Лариса Шепитько

В ролях: Борис Плотников, Владимир Гостюхин, Анатолий Солоницын, Сергей Яковлев, Людмила Полякова, Виктория Гольдентул, Мария Виноградова

Оккупированная Белоруссия, зима 1942 года. Партизаны - солдат Рыбак и офицер Сотников отправляются на поиски продовольствия для партизанского отряда. После стычки с полицаями они скрываются в деревне, но спустя некоторое время их настигают каратели. Допросы, пытки, страх... Поиски выхода, компромисса, сделки с совестью приводят одного из героев фильма к предательству.