Заксобрание начало формирование нового состава Общественной палаты Свердловской области

ТАСС, 28 мая. В Законодательном Собрании Свердловской области объявили о формировании нового состава региональной Общественной палаты. Председатель областного парламента Людмила Бабушкина пояснила, что 23 августа 2021 года истекает срок полномочий членов Общественной палаты Свердловской области действующего состава, поэтому в соответствии с областным законом об Общественной палате Свердловской области Законодательное Собрание начало процедуру формирования ее нового состава.

"Численный состав региональной Общественной палаты составляет 42 человека. 14 из них утверждаются губернатором Свердловской области. В связи с этим представления о выдвижении кандидатов главе региона направляют зарегистрированные на территории области структурные подразделения общероссийских и межрегиональных общественных объединений. Еще 14 кандидатур утверждаются Заксобранием. Представления о кандидатурах в парламент вносят зарегистрированные на территории области некоммерческие организации, в том числе региональные общественные объединения. Затем утвержденные губернатором и региональным парламентом члены Общественной палаты утверждают оставшихся 14 кандидатур - из числа представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории Свердловской области. Прием представлений и необходимых документов ведется с 21 мая по 21 июня 2021 года включительно", - цитируют в пресс-службе слова Бабушкиной.

Председатель Заксобрания добавила, что в нынешнем составе Общественной палаты много уважаемых, достойных жителей Свердловской области, они активно принимают участие в заседаниях Законодательного Собрания, комитетов и комиссий, в заседаниях областного правительства, коллегий иных органов исполнительной власти Свердловской области, органов местного самоуправления.

"Общественная палата Свердловской области является надежным партнером государства в социальной, культурной и образовательной сферах. Считаю, что в нашем регионе довольно эффективно происходит взаимодействие власти и общества, а также наблюдается высокий уровень гражданской активности, общественного контроля и участия некоммерческих организаций в значимых общественно-политических мероприятиях Свердловской области", - подчеркнула председатель регионального парламента.