XXV фестиваль "Музыкальный Олимп" начинает свою работу

Москва, 28 мая. "Проведение 25-го фестиваля "Музыкальный Олимп", перенесённого с прошлого года из-за пандемии, это уже само по себе двойное событие, - рассказывает президент фонда "Музыкальный Олимп" Ирина Никитина. - Мы соберемся в непростое для классических музыкантов время: в связи с пандемией множество концертов и спектаклей отменилось, есть неопределенность в будущих планах, ведь ограничения могут вернуться. Зато мы уверены, что слушатели, пришедшие на концерты, жаждут живой музыки, а артисты, приехавшие на фестиваль, горят желанием показать свое искусство. В этом году фестиваль приобретает для нас особое значение. Помимо знакомства зрителей с прекрасной музыкой и выдающимися исполнителями он несет дополнительную социальную миссию. Фонд "Музыкальный Олимп" уже 26 лет поддерживает талантливых молодых музыкантов, мы были первыми, кто начал подобную деятельность в России. И сейчас мы хотим привлечь внимание к тому серьезному положению, в котором сегодня оказались молодые артисты", - рассказывает президент фонда Ирина Никитина.

В этом году "Музыкальный Олимп" подготовил особенную программу. Фестиваль пройдет в 25-й раз и представит в юбилейных концертах не только новое поколение виртуозов, победителей международных конкурсов, но и участников "Олимпа" разных лет, среди которых уже такие маститые музыканты как Илья Грингольц, Даниил Харитонов. Сейчас это известные во всем мире исполнители, многие из них сделали большую международную карьеру. "Мы очень ценим наших участников - блестящих музыкантов со всего мира. Особенно радостно, что и творческие, и человеческие отношения со многими у нас не прерываются на протяжении всех лет существования фестиваля. По сути можно говорить о настоящем Клубе друзей "Музыкального Олимпа", - говорит Ирина Никитина.

В программе запланировано четыре концерта. Дирижерами выступлений станут Михаил Шехтман (Россия), Иван Столбов (Россия), Валентин Урюпин (Россия), Антон Шабуров (Россия). В фестивале примут участие пианисты Сергей Давыдченко (Россия), Даниил Харитонов (Россия), Роман Шер (Россия), скрипачи Эльвин Ходжа Ганиев (Азербайджан/Албания/Турция), Стефания Поспехина (Россия), Илья Грингольц (Россия), виолончелисты Полина Тхай (Россия), Харума Сато (Япония), Сантьяго Кэньон Валенсия (Колумбия), кларнетист Андрей Зайцев (Россия), вокалисты Марина Виотти (Швейцария), Яна Айвазян (Россия), саксофонист Александр Долгов (Россия), а также вокально-инструментальный проект "Портреты Фа Диез" (Россия, участники: Ангелина Безрукова, Екатерина Бурцева, Алексей Коржов, Артём Кривощапов, Владимир Трошин, Александр Исаков).

Начиная с 2012 года в рамках международного фестиваля "Музыкальный Олимп" проходят благотворительные концерты для людей, которые находятся в сложной жизненной ситуации и физически не могут посетить концертные залы. В 2021 году из-за карантинных ограничений стало возможным проведение только одной программы, подготовленной в сотрудничестве с Культурным центром Елены Образцовой в Доме ветеранов войны N2.

Концерт-закрытие фестиваля 2 июня, включен в культурную программу ПМЭФ-2021, который пройдет в эти дни в Санкт-Петербурге.

ТАСС - стратегический информационный партнер фестиваля.