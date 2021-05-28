Педагоги Крыма будут повышать финансовую грамотность в РАНХиГС

Москва, 28 мая /РАНХиГС/ "Начало обучения педагогов Крыма финансовой грамотности - это долгожданный и очень ответственный момент. В ближайшие три года, мы будем активно внедрять на территории Республики все лучшие практики и методики", - отметил директор Центра федеральных и региональных программ ИУРР РАНХиГС Михаил Чесноков.

Преподаватели крымских школ обучались по программе "Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся" в Южно-Российском институте управления РАНХиГС. С 2016 года вуз является региональным методическим центром Ростовской области по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования. С 2021 года на его базе также будет проводиться обучение педагогов республики Крым и города Севастополь. "Мы подошли комплексно к разработке и реализации образовательной программы, включив в нее темы по страхованию, налогообложению и обеспечению безопасности финансовых ресурсов. Методика преподавания предусматривает разбор практических кейсов и работу слушателей в командах над конкретным проектом - планом проведения школьного урока или занятий по тематике программы", - сказал заместитель директора Южно-Российского института управления - филиала РАНХиГС Алексей Баранов.

По заказу Минфина России, начиная с 2016 года Академия ведет подготовку педагогов и обеспечивает поддержку их дальнейшей деятельности по распространению финансовой грамотности. За годы работы сформирована сеть из 30 региональных и межрегиональных центров по финансовой грамотности, в том числе 17 на базе филиалов Академии. Разработано и апробировано девять программ повышения квалификации педагогов, семь из которых предполагают включение финграмотности в школьные предметы: обществознание, математику, информатику, историю, географию, английский язык и ОБЖ. Обучено более 22 тыс. педагогов из 83 субъектов РФ.

В марте 2021 года Минфином принято решение создать в РАНХиГС федеральный методический центр повышения финансовой грамотности. Соответствующее распоряжение (№291-р от 10 февраля 2021 г.) подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Ежегодно Центром планируется подготовка 12,5 тыс. педагогов, организация не менее 30 поддерживающих семинаров и вебинаров для тех, кто прошел обучение ранее, а также проведение олимпиады по финансовой грамотности для школьников.