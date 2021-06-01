В российских школах появятся курсы по искусственному интеллекту

Москва, 1 июня. С 1 сентября ученики некоторых школ России начнут осваивать основы искусственного интеллекта (ИИ). Образовательные курсы (6+) запустят в пилотном режиме. Об этом объявили в ходе экспертных сессий, которые 20 и 27 мая прошли в Университете "Синергия" при поддержке Министерства просвещения России.

Университет "Синергия" и "СберОбразование" (компания из экосистемы Сбербанка) разработают учебно-методический комплекс, на базе которого в школах можно будет проводить уроки по изучению ИИ. Осваивать эту современную дисциплину будут ученики 4, 8, 9, 10 и 11 классов. Обучение может проходить в рамках предмета "Информатика" или отдельного курса в зависимости от приоритетов учебного заведения. Длительность образовательных курсов составит от 18 до 45 часов с учетом возраста учеников и их потребностей. За это время дети должны освоить ряд тем, связанных с машинным обучением, аналитикой больших данных, языком программирования Python и этическими проблемами использования ИИ.

"Курсы должны получиться практическими, - сказал ректор Университета "Синергия" Артем Васильев на экспертной сессии. - Не нужно уходить в теорию. Детям следует дать четкое понимание того, что такое ИИ и какие задачи с его помощью можно решать. По итогам изучения курса каждый учащийся создаст свой проект, используя инструмент ИИ. Все учебно-методические комплексы будут построены на практике, т.е. минимум теории и максимальное погружение в задачи учебных модулей".

Университет "Синергия" планирует создать цифровой учебник, а также электронную рабочую тетрадь и онлайн-тетрадь для проверочных работ. Вуз выпустит несколько десятков образовательных видеороликов, которые помогут учителям обучать детей основам ИИ. Кроме того, "Синергия" намерена сформулировать подробные методические рекомендации для педагогов, в том числе поурочные планы и списки заданий с детализированными решениями. Артем Васильев сообщил, что 24 июня "Синергия" проведет семинар по общественно-профессиональному обсуждению разработанной концепции и структуры учебно-методического комплекса (УМК) по реализации в системе общего образования учебных курсов, направленных на изучение основ систем ИИ. В мероприятии примут участие представители органов исполнительной власти субъектов РФ, региональных научных организаций и объединений учителей. Апробация типового УМК стартует 1 сентября. По словам Артема Васильева, около 350 школ в 15 российских регионах изъявили желание внедрить в свои программы пилотные курсы по изучению ИИ. Ожидается, что в 2022 году, после завершения периода апробации УМК, курсы по ИИ появятся в школах на всей территории страны.

"В настоящее время дидактические элементы из области ИИ не нашли своего отражения в образовательных стандартах федерального уровня для всех ступеней общего образования в нашей стране, - отметил ректор "Синергии" Артем Васильев. - В то же время ИИ, являющийся важным направлением теоретических и прикладных разработок в области информатики, существенно преобразует условия труда и жизнь современного человека. Поскольку процессы интеграции технологий ИИ в различные области деятельности человека уже совсем скоро потребуют от специалистов любых профессий компетенций, связанных с ИИ, то необходимо найти подходы к включению ИИ в содержание образования школьников".

Проект по созданию учебно-методического обеспечения процесса реализации учебных курсов по ИИ является частью федеральной стратегии "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Один из главных приоритетов стратегии заключается в подготовке квалифицированных кадров в области ИИ. Как напомнил ректор "Синергии", к 2024 году Россия намерена войти в топ-10 стран по образовательным программам в сфере ИИ, а к 2030 году - устранить дефицит специалистов в этой области. Таким образом, проект по созданию курсов об основах ИИ разработан с учетом стратегических ориентиров цифровой экономики и национальной стратегии развития ИИ, подчеркнул Артем Васильев.

На экспертных сессиях 20 и 27 мая в "Синергии" был представлен результат проведенного анализа существующей отечественной и зарубежной практики реализации учебных курсов, направленных на изучение основ систем ИИ в системе общего образования, проходило обсуждение и доработка учебно-методического комплекса по реализации учебных курсов по ИИ. В дискуссии участвовали представители Министерства просвещения РФ, "СберОбразования", "Яндекса", Московского городского педагогического университета, а также общеобразовательных организаций России.

Возрастная категория 6+.