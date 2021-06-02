Центральная лаборатория АО "Уралэлектромедь" подтвердила свою эффективность

ТАСС, 2 июня. Центральная лаборатория АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК) прошла проактивный мониторинг, проводимый Лондонской биржей металлов (LBMA). Об этом сообщили в среду в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании.

"В мае 2021 года подразделение получило шесть шифрованных образцов золота и точно определило его процентное содержание. Данный мониторинг проводился в рамках работы по подтверждению статуса "Good delivery" АО "Уралэлектромедь" по золоту как ответственного поставщика золотых слитков на мировом рынке", - сказано в сообщении.

"Коллектив центральной лаборатории ответственно выполнил поставленную задачу, показав в очередной раз профессионализм и слаженность в работе", - отметил начальник центральной лаборатории АО "Уралэлектромедь" Сергей Мазгалин.

В пресс-службе добавили, что центральная лаборатория АО "Уралэлектромедь" функционирует с 1934 года - с момента запуска Пышминского медеэлектролитного завода (сегодня АО "Уралэлектромедь"). В ее задачу входит проведение аналитического контроля сырья, материалов, готовой продукции, и других продуктов производства предприятия; обеспечение достоверности результатов испытаний - гарантия удовлетворенности потребителей результатами испытаний. Ежегодно центральная лаборатория проводит порядка 500 тыс. проб на 2 млн элементоопределений.

О компании

АО "Уралэлектромедь" - крупнейшее в России медерафинировочное предприятие, выпускающее золото и серебро в слитках чистотой 99,99%. В августе 2004 года АО "Уралэлектромедь" стало первым металлургическим предприятием, включенным в список признанных производителей драгоценных металлов Лондонской биржи драгоценных металлов как производитель аффинированного серебра, а продукция получила статус "Good Delivery" ("надежная поставка"). В мае 2006 года предприятие было включено в список Good Delivery как признанный производитель аффинированного золота.

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания производит цинк, медь, выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.