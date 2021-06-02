Реализация Стратегии цифровизации принесет ММК 6,3 млрд рублей NPV в период до 2025 года

ТАСС, 2 июня. Реализация Стратегии цифровизации принесет ПАО "ММК" в период до 2025 года 6,3 млрд рублей NPV (чистый приведенный доход, показатель демонстрирует эффективность вложения в инвестиционный проект по соотношению величины денежного потока в течение срока реализации проекта, приведенной к текущей стоимости - прим. ТАСС). Об этом заявил генеральный директор ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Павел Шиляев на состоявшейся в Магнитогорске расширенной конференции "ММК на пути цифровизации", сообщили в среду в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

По слова Шиляева, стратегия цифровизации ММК носит практический характер и сформирована на основе комплексной оценки потребностей бизнеса и потенциальных эффектов от ее реализации. В настоящее время в корпоративном портфеле с горизонтом реализации около пяти лет находится порядка 200 цифровых инициатив с общим бюджетом 5 млрд рублей. Средний срок окупаемости данных инициатив - три года. Около 80% процентов проектов - это доходные инициативы, приносящие прибыль. Их реализация принесет компании за пять лет 6,3 млрд рублей чистого приведенного дохода и прибавит 4,3% к EBITDA. Еще 10% проектов относятся к категории поддерживающих, остальные 10% - исследовательские.

По словам директора ООО "ММК-Информсервис" Вадима Феоктистова, портфель проектов и инициатив, реализуемых в рамках Стратегии цифровизации, соответствует мировым технологическим трендам и охватывает практически все бизнес-процессы и функциональные направления. В обзоре Стратегии цифровизации ММК на конференции главный специалист по информационным технологиям ПАО "ММК" отметил, что, в частности, 48% затрагивают вопросы развития аналитики данных, 22 - применение цифровых двойников, 51 - промышленного интернета вещей, 44 - цифровизации взаимодействия сотрудников компании. Кроме того, ряд проектов отвечает таким технологическим трендам как развитие облачных сервисов, применение роботов и беспилотных инструментов, повышение мобильности технологий.

"Реализацией Стратегии цифровизации компании управляет профильная команда экспертов. Так, созданы и успешно работают Комитет по цифровизации, в состав которого входит высшее руководство ММК, а также центры компетенций: проектный офис, центры математического моделирования, роботизации, разработки ПО, интернета вещей и т.п. Ключевым партнером ММК по развитию подходов к управлению цифровизацией и внедрению цифровых решений выступает компания Делойт Консалтинг", - сказано в сообщении компании.

Там добавили, что в докладах участников конференции нашли отражение ход и реализация новых цифровых проектов. В их числе контроль персонала в опасных зонах, развитие корпоративного маркетплейса, применение технологии промышленного интернета вещей для диагностики состояния оборудования сортового цеха, цифровой паспорт склада в цехе подготовки аглошихты, система контроля качества продукции по технологическим маршрутам. Главный специалист по цифровой трансформации ПАО "ММК" Артем Петров рассказал об основных областях развития в целях дальнейшей цифровизации в масштабах компании.

"В 2020 году, несмотря на все сложности, связанные с пандемией, мы продолжили работу в направлении цифрового развития, не стояли на месте, развивали инфраструктуру, нарабатывали инструменты и компетенции, создали необходимые элементы организационной структуры, приступили к реализация новых проектов. Дальнейшее развитие цифровизации зависит от всех нас, нашей общей вовлеченности, заинтересованности в использовании цифровых инструментов для повышения эффективности внутренних и внешних процессов Магнитогорского металлургического комбината", - резюмировал Павел Шиляев, подводя итоги конференции.

О мероприятии

Расширенная конференция "ММК на пути цифровизации" проходила в очном и дистанционном форматах. Среди очных участников конференции - топ-менеджмент компании, руководители структурных подразделений, представители подразделений-заказчиков цифровых разработок. К мероприятию в режиме zoom-конференции смогли присоединиться все желающие работники Группы ПАО "ММК", которых интересует развитие цифровых технологий в компании. Кроме того, онлайн-трансляция конференции была доступна на YouTube-канале. Участие в конференции приняли около 700 работников Группы ММК. У всех участников конференции была возможность задать интересующие вопросы ключевым спикерам мероприятия, отметили в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".