В Челябинской области по предложению Валентины Матвиенко запустят пилотный проект

ТАСС, 2 июня. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запустить в Челябинской области пилотный проект по учету воспитанников учреждений дополнительного образования и развитию внешкольного образования в регионе. Как сообщили в управлении пресс-службы и информации регионального правительства, предложение главы Совфеда было принято в качестве решения по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

Проект позволит привлечь большее число детей к внешкольным инициативам и расширить систему дополнительного образования в регионе. "Государство сегодня озабочено поиском талантливых детей и молодежи, созданием условий для их развития, для продвижения таланта - это очень важная государственная задача и очень правильная, но она тем не менее охватывает какую-то небольшую часть детей и подростков. Для того чтобы планировать работу и понимать, сколько нам нужно дополнительных кружков, надо понимать, сколько реально детей занимается дополнительным образованием, а сколько не могут раскрыть свои таланты в силу отсутствия таких возможностей", - приводят в управлении слова Матвиенко.

Спикер Совета Федерации в колонке ко Дню защиты детей на сайте "Российской газеты" отметила, что на начало 2021 года в государственный информационный ресурс по одаренным детям внесены данные 181 тыс. человек. "В стране сформирована целостная система выявления и сопровождения талантливых детей и молодежи, в мире таких немного. Система работающая, эффективная", - сказала Матвиенко. Она добавила, что в России выявление и поддержка талантливых детей поставлены на системную основу. По словам спикера Совфеда, с 2021 года результаты в области выявления и сопровождения юных талантов включены в число показателей, на основе которых оценивается деятельность региональных органов власти.

Спикер СФ также сообщила, в 2020 году в России действовали 11,5 тыс. учреждений дополнительного образования, в которых занимались почти 10 млн детей.

В январе 2021 года президент РФ распорядился предусмотреть предоставление финансовой помощи регионам на развитие инфраструктуры дополнительного образования - такой пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Ответственными были назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и председатели профильных комиссий Госсовета.

Поддержка допобразования на Южном Урале

На заседании Совета губернатор Алексей Текслер рассказал о развитии дополнительного образования и поддержке талантливой молодежи в Челябинской области. "Дополнительное образование детей - важнейший компонент системы образования, объединяющий все его уровни, позволяющий раскрывать таланты детей, формировать знания и навыки на всю жизнь. Через организацию досуга детей предупреждать вовлечение их в деструктивные группы", - отметил глава региона.

"В Челябинской области в рамках национального проекта "Образование" создаются новые бюджетные места дополнительного образования, новые формы, такие как "Кванториумы", IT-кубы, и многое другое. Президент России в своем послании Совету Федерации объявил о строительстве 1300 школ, что поспособствует развитию допобразования", - сказано в сообщении.

Еще одно направление - использование возможностей вузов: свободных площадей, материально-технического ресурса и кадрового потенциала. В рамках федерального проекта в регионах создаются ДНК (Дом научной коллаборации). На Южном Урале такой проект работает на базе Магнитогорского государственного технического университета (МГТУ) им. Г.И.Носова и объединяет ресурсы вуза, "Кванториума" и предприятия-партнера.

"Поддержка некоммерческого сектора - одна из возможностей развития дополнительного образования. Челябинская область - один из первых регионов России, в котором в формате "одного окна" через информационную платформу грантыгубернатора74.рф предоставляются сразу несколько видов грантов на реализацию социально значимых проектов по аналогии с Фондом президентских грантов. Большая часть проектов относятся к сфере образования", - сказано в сообщении.

Также на Южном Урале активно работает кружковое движение Национальной технологической инициативы, Worldskills (WorldSkills Junior), другие проекты Агентства стратегических инициатив.