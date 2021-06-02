Свердловские депутаты подготовят законопроекты для бесплатной газификации региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области разработают новые нормативные акты для реализации в регионе бесплатной газификации. Мероприятия, которые ускорят темпы газификации, уже запущены, сообщили в среду в пресс-службе областного парламента.

"В настоящее время начата реализация мероприятий, направленных на повышение темпов газификации Свердловской области и сокращение сроков и стоимости технологического присоединения к сетям газораспределения, с учетом специфики газовой отрасли региона. <…> После вступления в силу федерального закона о бесплатной газификации предстоит оперативная подготовка проработанных нормативных актов для реализации законодательных норм, в том числе и на территории Свердловской области", - приводят в сообщении слова председателя заксобрания области Людмилы Бабушкиной.

Она также отметила, что прорабатывался вопрос об изменении механизма тарифообразования в сфере газоснабжения. В регионе уже разработан механизм господдержки развития альтернативной газификации в удаленных районах.

1 июня Государственная Дума приняла в третьем чтении изменения в закон о газоснабжении в Российской Федерации. В соответствии с поправками газ до границ участка домовладения будут подводить без привлечения средств граждан.