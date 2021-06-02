РАНХиГС запустил на ПМЭФ тестирование для включения в кадровый резерв страны

Москва, 2 июня /РАНХиГС/ 2 июня в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" начал свою работу Петербургский Международный Экономический форум (6+). Мероприятие продлится до 5 июня и соберет ведущих экономистов, политиков и ученых со всего мира, в числе спикеров этой площадки есть и представители РАНХиГС.

В 2021 году мероприятие проходит в 24-й раз, там лидеры государств, министры финансов, руководители российских и иностранных компаний, финансисты, а также ученые ежегодно обсуждают экономические вопросы, стоящие перед Россией и мировым рынком.

В этом году РАНХиГС представил на мероприятии собственный интерактивный стенд, где каждому гостю или участнику форума можно будет получить онлайн-консультацию по всем образовательным направлениям и формам подготовки в Президентской академии - от программ повышения квалификации до аспирантуры.

"Наш вуз обладает уникальной методологией отбора в кадровый резерв страны. В связи с этим было принято решение дать каждому участнику форума уникальную возможность пройти специальный опросник, который позволит оценить лидерские качества и управленческие компетенции. Проанализировать результаты поможет профессиональный консультант РАНХиГС. Специалист подробно расскажет, как работать с потенциальными зонами роста. Он же сообщит о вашей управленческой готовности на потенциальные назначения", - рассказал Алексей Комиссаров, проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей".

Добавим, в рамках ПМЭФ ректор Президентской Академии Владимир Мау и часть экспертов вуза примут участие в дискуссиях форума. Так, уже 3 июня Владимир Мау выступит на сессии "Клиентоцентричное государство".

За мероприятиями форума также будут следить представители экспертной группы Северо-Западного Института управления РАНХиГС. Шестерых ученых СЗИУ впервые пригласили на форум для подготовки экспертных заключений, их тексты будут опубликованы по итогам дискуссий ПМЭФ в Информационно-аналитической системе Росконгресс.

Отметим, для проведения форума организаторы мероприятия традиционно привлекли волонтеров. Так, самое большое количество студентов, прошедших отбор, смог предоставить СЗИУ РАНХиГС. Представители вуза будут сопровождать гостей и помогать в координации работы выставочных площадок.

Следить за самой актуальной информацией ПМЭФ все дни форума можно будет на сайте РАНХиГС.