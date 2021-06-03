Пользователи Самоката получат доступ к уникальным товарам компаний PepsiCo и Unilever

Санкт-Петербург, 3 июня. В рамках XXIV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Сбер, онлайн-ретейлер Самокат (входит в экосистему Сбера) и крупнейшие игроки FMCG-рынка PepsiCo и Unilever заключили соглашение о сотрудничестве в области электронной коммерции.

На первом этапе сотрудничества партнеры выпустят восемь продуктов с уникальными вкусами: нектар J7 со вкусом манго, травяной напиток Lipton c шалфеем и розмарином и другие товары.

Эксклюзивные продукты из линейки популярных брендов PepsiCo и Unilever будут доступны только для покупателей онлайн-ретейлера Самокат и пользователей экосистемы Сбера - оформить заказ новинок помогут виртуальные ассистенты Салют в приложении СберБанк Онлайн и на умных устройствах SberPortal, SberBox и SberBox Top.

Меморандум между компаниями подписали первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис, основатель онлайн-ретейлера Самокат Вячеслав Бочаров, Президент PepsiCo (Россия, Белоруссия, Украина, Кавказ и Центральная Азия) Давид Манзини и Президент Unilever в России, на Украине и в Беларуси Регина Кузьмина.

"Это отличная новость как для пользователей нашей экосистемы, так и для наших партнеров, фактически они получают выход на аудиторию более 100 млн пользователей экосистемы Сбера, включая 65 млн активных пользователей приложения СберБанк Онлайн. Это прекрасная возможность получить быструю и качественную обратную связь от своих потребителей", - сообщил первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Лев Хасис.

"Мы стремимся развивать доступность Самоката для покупателей в разных форматах и верим, что интеграция с виртуальным ассистентом Салют подарит пользователям совершенно новый опыт онлайн-покупок. Это еще один удобный способ получать полюбившиеся товары с почти мгновенной доставкой или начать свое знакомство с Самокатом с заказа уникальных продуктов от наших партнеров - PepsiCo и Unilever", - отметил основатель онлайн-ретейлера Самокат Вячеслав Бочаров.

"Прошлый год показал, что развитие электронной коммерции как никогда важно для компаний, которые хотят преуспевать и сохранять лидерство на рынке. В PepsiCo мы ориентируемся на потребителей - создаем продукты, которые они любят, и реализуем в тех каналах продаж, в которых им удобнее всего их приобрести. Канал электронной торговли показал невероятный рост в последнее время. Именно поэтому партнерство с Самокатом и Сбером, создающим удобную и ориентированную на потребителей экосистему, для нас является важным событием. Мы верим, что наше сотрудничество с одними из ключевых игроков этой отрасли позволит предоставить удобный сервис, который потребители оценят по достоинству.

Бренд J7 выбран для совместного пилота не случайно. Это знаковый бренд и первый пакетированный сок, который начали выпускать в России в начале 90-х и который положил начало развитию данной категории напитков в стране. Это был прорыв, сопоставимый с тем, который мы наблюдаем в электронной коммерции сегодня. Так что это весьма символично, что J7 был выбран для запуска нашего партнерства", - сообщил президент PepsiCo (Россия, Белоруссия, Украина, Кавказ и Центральная Азия) Давид Манзини.

Президент Unilever в России, на Украине и в Беларуси Регина Кузьмина отметила, что Unilever всегда старается идти в ногу со временем и использовать все доступные современные подходы и технологии как в вопросах разработки своей продукции, так и в вопросах взаимодействия потребителей с товарами. "Уверена, что проект создания уникальных товаров для пользователей Самоката выведет наше сотрудничество с этим онлайн-ретейлером на новый уровень, позволяя и дальше растить бизнес в win-win-модели", - поделилась Регина Кузьмина.

Эксклюзивные продукты компаний будут представлены в уникальном дизайне. Продажи начнутся в конце августа 2021 года.