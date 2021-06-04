ГК "Основа" и Сбербанк рассказали, как уменьшить ипотечные платежи на недвижимость

Москва, 3 июня. Ипотека - один из наиболее популярных и распространенных на рынке недвижимости способов приобрести новое жилье. По разным оценкам, до 70% квартир и апартаментов в столичном регионе сегодня приобретаются с помощью заемных банковских средств. Такой механизм позволяет приобрести новое комфортное жилье "здесь и сейчас" не дожидаясь на растущем рынке, пока накопится вся сумма на оплату понравившегося предложения. Ипотека фиксирует в момент покупки стоимость жилья и облегчает единовременную финансовую нагрузку на бюджет заемщика, но вместе с тем обязывает производить ежемесячные платежи банку, которые могут составлять довольно внушительную сумму. Да, ежегодный рост цен на столичный метры только в последние два года превысил 35%, что окупило все затраты ипотечных заемщиков на годы вперед. Но сегодня есть специальные ипотечные программы с символическим ежемесячным взносом в первый год, которые позволяют сделать покупку жилья еще проще и выгоднее.

Такая ипотечная программа от ГК "Основа" и Сбербанка сегодня действует в концептуальном квартале бизнес-класса MainStreet на Кузузовском проспекте на западе Москвы. Монолитные дома комплекса построены, идут фасадные работы, а ввод в эксплуатацию планируется уже через год. По условиям предложения, размер первоначального взноса составляет 20%, а ипотека в момент сделки выдается только на 5% от стоимости приобретаемого апартамента. Именно с этой суммы покупатели будут вносить ипотечные платежи весь первый год пользования кредитом. Оставшиеся 75% кредита банк перечисляет застройщику через год, за два месяца до ввода квартала в эксплуатацию, и только с этого момента ипотечные платежи будут начисляться в полном объеме.

Преимущества такой программы очевидны: например, при покупке однокомнатных апартаментов в MainStreet в первый год сумма ежемесячного платежа составит всего 4 тыс. рублей, а в случае приобретения студии - меньше 3550 руб.

Такие условия могут быть выгодны самым разным категориям покупателей. К примеру, тем, кто снимаете квартиру и не хотел бы платить серьезные суммы одновременно и за аренду и по кредиту. Или тем, кто продает свою квартиру и получает возможность без спешки и дисконта реализовать свое жилье с максимальной выгодой. Также программа отлично подойдет для клиентов, которые инвестируют свои средства в различные финансовые инструменты и хотят получить дополнительный доход даже в период оформленной ипотеки. Например, держателям индивидуальных инвестиционных счетов, брокерских счетов или клиентам с депозитами или акциями - в первый год все эти инструменты продолжат приносить максимальный доход! Более того, инвестор через год сможете решить, начать ли ему выплачивать полноценные платежи по ипотеке, или полностью оплатить оставшуюся сумму за апартамент и продать его в уже построенном комплексе, зафиксировав минимум 30% годовых прибыли.

По замыслу архитекторов известной архитектурной мастерской "Сергей Киселев и партнеры", квартал MainStreet станет яркой доминантой района Фили-Давыдково. Комплекс включает четыре секции переменной высотности (9-12-15-29 этажей), которые образуют уютный приватный двор. Первая 29-этажная секция MainStreet станет самым высоким зданием в ближайшем окружении, гарантируя отличные видовые характеристики резидентам комплекса.

В квартале MainStreet более 5,8 тыс. кв. м отдано под благоустроенный приватный двор с большой зоной озеленения площадью 2,4 тыс. кв. м. Для активного отдыха и занятий спортом здесь предусмотрена зона воркаута с уличными тренажерами, лаунж-зона с удобной уличной мебелью и детская площадка с ротондой для игр детей всех возрастов.

На первых этажах каждой из четырех секций разместятся объекты собственной инфраструктуры, включая зал для занятий йогой и спортом, ресторан и кафе, винотеку и салон красоты.

Входные группы домов MainStreet располагаются на уровне земли и ведут жителей и гостей в лобби с мягкими зонами ожидания. В лобби также есть стойка консьерж-сервиса, комнаты для колясок и велосипедов, постаматы для бесконтактного получения заказов и гостевые санузлы.

Девелопером проекта выступает ГК "Основа", а финансовым партнером по строительству - ПАО Сбербанк, выделивший проектное финансирование на строительство квартала. Для покупателей здесь на выбор представлены апартаменты и студии площадью от 40 до 140 кв. м с высотой потолков от 3 до 3,6 м.

Ввод проекта в эксплуатацию намечен на II квартал 2022 года.