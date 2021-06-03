Льготы на имущество резидентов ТОР начнутся с постановки его на баланс – депутаты на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Налоговые льготы на имущество для резидентов территорий опережающего развития в Свердловской области начнутся с поставки его на баланс, а не с момента получения статуса резидента. Такое изменение планируют принять депутаты областного заксобрания, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Для организаций – резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, созданных в нашем регионе, предусматривается возможность получения налоговой льготы по налогу на имущество организаций в течение пяти последовательных налоговых периодов, считая не с налогового периода, в котором эти организации получили статус резидентов таких территорий, а с месяца, в котором недвижимое имущество, в отношении которого предоставляется налоговая льгота, поставлено на баланс в качестве объекта основных средств", - приводят в сообщении слова председателя областного парламента Людмилы Бабушкиной.

Изменения будут внесены в статью 3 закона "Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций". "Внесение изменений в областной закон будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности нашего региона", - сказала Бабушкина.

По данным министерства инвестиций и развития Свердловской области, за 2021-2030 годы резиденты планируют создать в регионе свыше 4200 новых рабочих мест. Объем инвестиций составит 48,2 миллиарда рублей, дополнительные поступления в областной бюджет – 9,6 миллиарда рублей.