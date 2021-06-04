Сергей Абрамов: лидерство Колымы по доступности допобразования для детей - закономерно

ТАСС, 4 июня. Вхождение Колымы в пятерку российских регионов-лидеров по уровню доступности дополнительного образования для детей является закономерным результатом. Об этом сообщил в комментарии ТАСС спикер парламента Магаданской области Сергей Абрамов, комментируя оценку уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой. На заседании Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей детский омбудсмен отметила, что в число регионов-лидеров по этому параметру, кроме Магаданской области также вошли Камчатский край, Мордовия, Костромская и Рязанская области.

"Такой результат считаю закономерным: в регионе ежегодно растут бюджетные расходы на поддержку талантливых детей и развитие учреждений допобразования. Сегодня президент РФ, органы власти всех уровней уделяют особое внимание развитию системы дополнительного образования детей и подростков. В Магаданской области и раньше были созданы условия для творческого развития ребят, но с открытием в Магадане "Кванториума", "Точек роста" в колымских поселках этот процесс вышел на новый качественный уровень. Дети с удовольствием осваивают новую технику - 3D-принтеры, квадрокоптеры, погружаются в виртуальную реальность, учатся авиамоделированию, работотехнике. Мы опасались, что не найдется достаточного количества квалифицированных педагогов, но сейчас видим, насколько интересно и динамично организован процесс обучения", - приводят в пресс-службе регионального парламента слова Сергея Абрамова.

В пресс-службе добавили, что в Магаданской области в системе дополнительного образования 12 учреждений, в том числе шесть частных, на базе которых организовано свыше пяти сотен детских объединений. 74% всех школьников региона - более 11 тыс. человек - посещают те или иные кружки и секции. С ними работают 169 педагогов. "На Колыме ребята могут бесплатно получить дополнительное художественное, естественнонаучное, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое или техническое образование. Особое внимание уделяется техническому направлению: реализуются авторские программы допобразования по начальному техническому моделированию, масштабному моделированию, авиамоделированию, искусству фотографии, экономической мозаике и другим", - сказано в сообщении.

В 2019 году благодаря национальному проекту "Образование" в регионе создан детский технопарк "Кванториум". На постоянной основе в нем занимаются 800 детей в возрасте от 10 до 18 лет. Охвачены различными мероприятиями еще 3200 колымских ребят из всех районов области, благодаря успешной работе мобильного технопарка. Обучение проходит по направлениям "Автоквантум", "Аэроквантум", "Биоквантум", "Промробоквантум", "IT-квантум", "VR/AR-квантум", "Хайтек". Кроме того, ребята учатся игре в шахматы и осваивают технический английский язык.

Председатель областной думы добавил, что главный показатель эффективного развития системы дополнительного образования в регионе - количество призовых мест, которые колымские ребята завоевывают в конкурсах различного уровня. "В 2020 году 224 ребенка победили в международных конкурсах, почти 400 - во всероссийских, межрегиональных и областных", - констатировал Абрамов.