РАНХиГС и Евразийская экономическая комиссия подписали программу сотрудничества

Москва, 4 июня /РАНХиГС/ 4 июня в рамках ПМЭФ (6+) Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и ректор РАНХиГС Владимир Мау подписали программу сотрудничества между ЕЭК и РАНХиГС на 2021-2022 годы. Это уже вторая программа сотрудничества между Президентской академией и Евразийской экономической комиссией: она направлена на совместную реализацию образовательных программ в РАНХиГС и на вовлечение студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава в процессы научного сопровождения евразийской экономической интеграции и определения дальнейших векторов ее развития. Особое внимание будет уделено развитию базовой кафедры евразийской экономической интеграции, созданной в 2020 году на базе Института права и национальной безопасности РАНХиГС. Кафедра обеспечивает организацию, реализацию и ведение учебно-методической и научно-исследовательской работы в области интеграционных процессов права, таможенного дела, миграции, предпринимательской деятельности и цифровой экономики, в том числе IT-технологий и инноватики.

Планируется, что в 2021-2022 годах будут разработаны информационные и обучающие видеоматериалы по евразийской экономической интеграции для последующей публикации на интернет-ресурсах ЕЭК и РАНХиГС. Также прорабатывается вопрос о включении занятий по тематике евразийской интеграции в образовательные программы Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау отметил: "В Президентской академии уделяется большое внимание изучению интеграционных процессов. Создание базовой кафедры способствовало появлению уникальных образовательных программ специалитета и магистратуры, охватывающих различные сферы взаимодействия государств-членов Евразийского экономического союза, такие, как логистика, таможенное регулирование, управление внешнеэкономической деятельностью. С 2021 года мы начинаем реализацию программы дополнительного профессионального образования по вопросам функционирования ЕАЭС при непосредственном участии специалистов Евразийской комиссии".

Михаил Мясникович подтвердил участие представителей ЕЭК в реализации образовательных программ и научной деятельности РАНХиГС.

"Будет продолжена совместная работа по развитию кадрового потенциала международных служащих Комиссии с учетом опыта РАНХиГС по подготовке высших управленческих кадров в РФ", - подчеркнул Михаил Мясникович.

Сотрудничество между РАНХиГС и ЕЭК также предполагает проведение образовательных и просветительских мероприятий, включая мастер-классы, лекции, семинары, летние и зимние школы как в Москве, так и в филиалах Президентской академии.