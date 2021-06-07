Банк ЗЕНИТ запускает образовательный проект "Школьный UPGRADE"

Москва, 7 июня. Банк ЗЕНИТ при поддержке ПАО "Татнефть" и администрации г. Альметьевска реализует образовательную инициативу "Школьный UPGRADE". Более 500 учеников представили свои идеи для обустройства комфортной зоны в библиотеках школ города. Отбор проходит на конкурсной основе среди 26 образовательных учреждений. Три лучших идеи будут реализованы при финансовой поддержке Банка ЗЕНИТ.

Инициатива Банка ЗЕНИТ направлена на привлечение подростков к созданию современной образовательной среды, способствующей самореализации и освоению новых знаний. В рамках проекта будут созданы функциональные зоны комфорта в библиотеках и нанесен мурал на фасад школ. Эксперты рассмотрят заявки от участников конкурса и определят три команды школ-победителей. В ходе воркшопа 9 июня ученики и педагоги под руководством опытных архитекторов разработают индивидуальное дизайнерское решение для каждой школы. Открытие обновленных библиотечных зон запланировано на сентябрь.

Креативность и полезность идей школьников оценят директор Martela в России, учредитель проекта EdDesign Елена Аралова, управляющий партнер "Проектной группы 8", член международной ассоциации Environmental Design Research Association Дмитрий Смирнов, руководитель благотворительного фонда "Татнефть" Ренат Мамин и эксперты Банка ЗЕНИТ.

"Инвестиции в качественное образование и развитие детей - ключевые приоритеты корпоративной социальной политики Банка ЗЕНИТ и нашего акционера - компании "Татнефть". Современная образовательная среда должна эффективно включать подростков в освоение новых навыков и знаний. И проект "Школьный UPGRADE" поможет сделать пространство школ комфортным и функциональным, создать благоприятную атмосферу для творчества. Участники свободны в своих идеях и предпочтениях. Кроме того, в честь Года родных языков и народного единства стрит-арт-художники Республики Татарстан помогут украсить фасады школ муралами со сказочной атрибутикой", - отметил Председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

"Образовательное пространство очень важно для самореализации школьников, оно вдохновляет и мотивирует учеников на достижение новых вершин. Инициатива Банка ЗЕНИТ позволит детям идентифицировать школу как точку притяжения, ощутить свое влияние на школьную среду и преобразовать ее в полезную, современную и удобную платформу для развития своих талантов", - подчеркнула начальник Управления образования Альметьевского муниципального района Республики Татарстан Ирина Павловская.