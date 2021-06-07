Всероссийский фестиваль народных традиций "Хранимые веками" прошел в Ярославской области

Москва, 7 июня. Грандиозным Гала-концертом закончился Всероссийский фестиваль народных традиций "Хранимые Веками" (6+), ставший масштабным и зрелищным представлением. Традиции народной культуры России – песни, танцы, ремесла, хлебосольство – стали основной темой большого Фестиваля "Хранимые веками".

Фестиваль прошел во второй раз, но уже успел занять достойное место в культурном календаре России, став еще одним источником духовного обогащения для людей разных поколений.

Более 1 тыс. артистов вокальных, танцевальных и музыкальных коллективов со всей страны собрались в уникальном месте – при Николо-Сольбинском монастыре на родине Святого благоверного князя Александра Невского в Ярославской области, чтобы подарить народное искусство тысячам зрителей.

В этом году Фестиваль объединил два схожих по идее мероприятия, посвященных народным традициям, – Всероссийский Фестиваль "Хранимые Веками" и ежегодный региональный фестиваль русского гостеприимства "Хлеб-да-Сольба".

Гости фестиваля увидели яркие номера прославленных государственных ансамблей и лучших артистов самодеятельного народного творчества, кем по праву гордится наша страна. В Гала-концерте приняли участие: Народный ансамбль "Россия" им. Л.Зыкиной, Праздничный хор Данилова монастыря, Государственный академический хореографический ансамбль "Березка" им. Н.С. Надеждиной, ансамбль танца "Казань", "Кубанская казачья вольница", Государственный оркестр "Гусляры России", Государственный концертный ансамбль танца и песни "Кубанская казачья вольница", Московский государственный академический театр танца "Гжель", ансамбль народной музыки "Ватага" г. Брянска, Государственный академический Рязанский русский народный хор, Государственный академический Воронежский русский народный хор, Государственный академический Северный русский народный хор, Государственный академический оркестр солистов "Русские узоры", ансамбль русских народных инструментов "Радея", детский хор "Вербочки", фольклорный ансамбль "Игранчики", семейный ансамбль "Коляда", ансамбль народной песни "Русь" и многие-многие другие. Особую радость гостей вызвали интерактивные представления и настоящие русские хороводы, которые провели представители фестивального движения "Хороводы России".

На берегу реки Сольба развернулась выставка народных художественных промыслов России - более 40 мастерских привезли свои работы для участия в фестивале. Гости в течение всего дня знакомились со всемирно известными центрами старинного народного искусства России, а также с образцами современных ремесленных производств: абашевской игрушкой, палехской лаковой миниатюрой, нижнетагильской росписью по металлу, елецкими кружевами, ярославской майоликой и др.

Для маленьких посетителей организаторами объединенного фестиваля "Хранимые Веками" и "Хлеб-да-Сольба" было проведено 30 различных мастер-классов: по росписи по шелку, лепке плешковской глиняной игрушки, росписи матрешек, пряников, по бисероплетению и др.

"Мы благодарны всем, кто нашел время и приехал в это удивительное место – Николо-Сольбинский монастырь на наш фестиваль. Мы благодарны нашим прославленным артистам, кто поддержал нас и с радостью откликнулся на приглашение выступить на нашей сцене: Николаю Баскову, Льву Лещенко, Аните Цой, Диане Гурцкая, Сергею Волчкову, Владимиру Девятову, Марине Девятовой, Иванне, Руслану Алехно. Все мы, организаторы и участники гала-концерта испытали настоящее счастье от возможности подарить народное искусство тысячам зрителей", - говорит продюсер и художественный руководитель фестиваля Александр Ковалев.

Фестиваль был организован Фондом поддержки и реализации духовных, патриотических и социально-культурных проектов "Культурный код" при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, ООО "Русские ярмарки", а также при содействии Министерства культуры РФ. Информационные партнеры Фестиваля: агентство ТАСС, телеканалы ОТР, Спас, ТВ БРИКС.

ТАСС - информационный партнер Фестиваля.