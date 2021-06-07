Disartive представит на ЦИПР работы Покраса Лампаса, AES+F и цифровых художников

Москва, 7 июня. С 23 по 25 июня в рамках конференции ЦИПР (12+) пройдет самая масштабная в Восточной Европе оффлайн выставка-ярмарка цифрового искусства Disartive. На 11 LED экранах общей площадью почти 70 кв. м будет представлено более 100 работ цифровых художников. Среди хедлайнеров мероприятия: Покрас Лампас, AES+F, Никита Реплянский, Олег Сороко, Андрей Тюрин и многие другие.

Кроме площадки ЦИПР выставка пройдет в онлайн формате — в галерее "9554" на платформе Cryptovoxels. Куратором виртуальной экспозиции выступит Иван Ващенко – художник, коллекционер и владелец галереи NFT-искусства.

"Мы берем на себя ответственность открывать новые имена и увеличивать известность и стоимость художников. Задача Disartive – сформировать вкус и предпочтения на основе работ авторов, у которых уже виден свой стиль и имеются успешные продажи. Например, продажи участников Disartive за последние 3 месяца составляют 1025 000 USD и мы знаем какие направления наверняка будут востребованы" – говорит основатель Disartive Ольга Дворецкая.

Программа мероприятия включает в себя презентации частных коллекций, аукционы, презентации стартапов, Collectors room online, воркшоп с бизнесменами и многое другое.

В рамках деловой программы состоятся сессии, посвященные развитию рынка современного искусства. В качестве спикеров в них примут участие лидеры арт-сообщества России: заместитель директора ЦВЗ "Манеж" Анна Ялова, научный сотрудник отдела новейших течений "Государственного Русского музея" Евгения Сероусова, куратор музея "Гараж" Андрей Мизиано, заведующий отделом современного искусства "Государственного Эрмитажа" Дмитрий Озерков и Полина Бондарева – основатель образовательного проекта MASTERS.

Сферу технологий представят лидеры блокчейн и DeFi-рынка: Директор биржи Binance в России и Восточной Европе Глеб Костарев, основатель платформы Rarible Александр Сальников, эксперт в инвестициях Леонид Морозовский (RASSVET, BEREZKA DAO), вице-президент по коммуникациям CHATEХ Леонид Бугаев, основатель ярмарки Disartive и Фонда развития культурных ценностей с NFT, RASSVET Ольга Дворецкая, сооснователь BEREZKA DAO и один из наиболее влиятельных лидеров индустрии Роман Кауфман, серийный предприниматель, основатель сервиса Listing Help и конференции Blockchain Life Сергей Хитров. Модераторами выступят Юрий Синозацкий (автор архитектурной концепции выставки), Ольга Пивень (сооснователь ЦИПР) и Денис Смирнов (блокчейн-евангелист, DAO Rassvet).

На стенде Disartive с гостями будет работать "Клуб коллекционеров цифрового искусства" – точка входа в мир коллекционирования криптоарта и NFT. Подробнее с расписанием мероприятий, именами художников и деловой программой можно ознакомиться на сайте выставки-ярмарки Disartive.art.

VI ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" состоится 23-25 июня 2021 года в одном из крупнейших деловых и торговых центров России — Нижегородской Ярмарке. Участники конференции подведут итоги первых пяти лет трансформации экономики России в экономику данных и обсудят сценарии развития технологий в стране до 2025 года, выделив ключевые тренды и определив необходимые шаги для достижения целей второй технологической пятилетки.

ТАСС – информационное агнетство-партнер конференции ЦИПР.