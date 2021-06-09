Регионы ДФО попросят федеральные власти обновить правовую базу надбавок и коэффициентов

ТАСС, 9 июня. Депутаты российского Дальнего Востока хотят обратиться в правительство РФ с инициативой обновить правовую базу о северных коэффициентах и надбавках. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Магаданской областной думы.

"Парламентская Ассоциация "Дальний Восток и Забайкалье" поддержала предложение [председателя Магаданской областной думы] Сергея Абрамова по обновлению правовой базы о северных коэффициентах и надбавках. <...> Сергей Абрамов предложил коллегам обратиться к председателю правительства РФ с тремя инициативами: принять необходимые документы, устанавливающие районные коэффициенты и процентные надбавки для северян <...> не ниже действующих, предусмотреть предварительные публичные обсуждения в регионах, согласования с экспертами <...>, утвердить перечень районов Крайнего Севера, основанного на комплексе природно-климатических, социально-экономических, медико-биологических факторов и с учетом данных ДФО РАН, не допуская при этом уменьшения числа северных районов", - рассказали в пресс-службе.

Сергей Абрамов напомнил коллегам, что в мае 2022 года исполнится 90 лет, как в России действует законодательство о льготах для лиц, работающих на Крайнем Севере. Вероятность изменения существующего порядка появилась в связи с введением 31 июля 2020 года в действие "регуляторной гильотины", задача которой - упразднить устаревшие и избыточные нормативные акты, в том числе устанавливающие районные коэффициенты и северные надбавки, сообщили в парламенте Колымы.

Впервые в стране районный коэффициент был установлен в 1932 году. Его размеры и порядок применения корректировались в 1945, 1960 и 1967 годах. 24 российских региона отнесены к районам Крайнего Севера. В составе Дальневосточного федерального округа (ДФО) девять таких субъектов: Республики Бурятия и Саха (Якутия), Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области и Чукотский автономный округ.