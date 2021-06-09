"Альфа-Групп" оценила готовность россиян к цифровому обслуживанию

Москва, 9 июня. Консорциум "Альфа-Групп" в партнерстве с агентством АС&М запустил Индекс готовности россиян к цифровому обслуживанию. Индекс представляет собой показатель, наглядно демонстрирующий, насколько активно россияне пользуются цифровыми сервисами в ключевых секторах экономики: финансовых услугах, связи и розничной торговле.

Первый расчет Индекса показал, что цифровое обслуживание россиян набирает обороты, демонстрируя уверенную позитивную тенденцию: рост с 18% в 2019 году до 22% в 2020 году, то есть почти каждую четвертую операцию россияне уже совершают в "цифре".

Индекс готовности россиян к цифровому обслуживанию позволяет оценить прогресс на пути к цифровому обслуживанию населения страны на базе крупного оператора цифровых услуг, каковым является "Альфа-Групп". При расчете Индекса использованы данные Альфа-Банка, "АльфаСтрахование", Билайн, а также X5 Group, в совокупности уникальными клиентами компаний являются почти 90 млн россиян.

Помимо общей тенденции, Индекс позволяет также наглядно увидеть, за счет каких именно процессов достигается прогресс в цифровом обслуживании населения страны на каждом временном рубеже.

На сегодняшний день активнее всего пользуются цифровыми сервисами потребители финансовых услуг - в этом секторе Индекс уже составляет 55%. В продовольственной рознице - самом массовом сегменте по числу потребителей - Индекс находится в пределах 20%, однако здесь самые высокие темпы роста и наибольший потенциал для дальнейшего перехода в онлайн.

Продовольственная розница движется высокими темпами в сторону цифровизации сервисов для клиентов, запуская новые возможности дистанционного обслуживания - за год здесь Индекс увеличился почти в два раза. Одним из драйверов для активного развития онлайн-обслуживания, в том числе, послужила пандемия коронавируса.

В сегменте финансовых услуг (банковских и страховых) степень готовности россиян к цифровому обслуживанию высокая. Индекс демонстрирует, что клиенты финансового сектора наиболее активно используют цифровые витрины (мобильные приложения и личные кабинеты на сайте) и совершают цифровые транзакции. Клиенты банка также активнее других используют онлайн-каналы для взаимодействия с компанией (75% в 2020 г. против 59% у сотового оператора, 19% - в страховании и 15% - в ритейле).

"Компании "Альфа-Групп" давно и успешно работают над повышением качества и разнообразия цифровых услуг для клиентов. Индекс готовности россиян к цифровому обслуживанию позволяет наглядно оценить наш прогресс на этом пути. А учитывая масштаб клиентской базы компаний Группы, охватывающий значительную часть населения страны, основываясь на показателях Индекса, мы можем говорить об относительных темпах движения в "цифру", развития электронной коммерции и цифрового обслуживания в целом по стране", - сообщил Президент "Альфа-Групп" Вадим Зингман.

Методология расчета Индекса готовности россиян к цифровому обслуживанию разработана специалистами АС&М Consulting. Индекс показывает прогресс в четырех основных аспектах цифровой трансформации, наиболее заметных клиентам:

Эффективность цифровых витрин;

Переход к цифровым транзакциям;

Цифровая коммуникация с клиентами;

Специфические для каждой индустрии показатели цифровой эволюции.

Консорциум "Альфа-Групп"

Консорциум "Альфа-Групп", основанный в 1989 году, является одним из крупнейших частных финансово-инвестиционных консорциумов в России. "Альфа-Групп" - это совокупность независимых друг от друга бизнесов, осуществляющих свою деятельность преимущественно на рынках России и СНГ. Бизнесы компаний "Альфа-Групп" включают коммерческую и инвестиционную банковскую деятельность, управление активами, страхование, розничную торговлю, водоснабжение и водоотведение, производство и реализацию минеральной воды, а также специальные инвестиционные ситуации.