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Свердловские власти высадили ели на "Аллее Славы" в память о защитниках отечества

Спикер регионального заксобрания Людмила Бабушкина отметила, что в городе Богдановиче продолжается Год героев
© Пресс-служба Законодательного Собрания Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Власти Свердловской области высадили на "Аллее Славы" в городе Богдановиче ели в память о павших защитниках отечества. Об этом сообщила журналистам председатель областного заксобрания Людмила Бабушкина.

"Сегодня на Аллее Славы мы сажаем деревья. <…> Две недели назад к празднику последнего звонка вместе с выпускниками мы запустили проект "Аллея выпускников" в Байнах и на территории Богдановичского политехникума. Сегодня мы продолжаем эту хорошую традицию здесь, возле пяти стел, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам локальных конфликтов, ликвидаторам техногенных аварий и катастроф, героям, погибшим при исполнении воинского долга, воинам, стоявшим на страже мира и Отечества в составе Группы советских войск в Германии. Возле этих пяти памятных знаков мы посадим сегодня пять елей. Это дерево на Руси считается священным символом долголетия, бессмертия, вечной молодости и силы", - приводят в пресс-службе слова Бабушкиной.

Бабушкина в Богдановиче приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном 76-й годовщине основания Группы советских войск в Германии. На городском мемориальном комплексе "Аллея Славы" собрались ветераны вооруженных сил, служившие в Группе советских войск в Германии, руководство городского округа, жители города. Председатель областного парламента отметила, что в Богдановиче продолжается "Год Героев", а Аллея Славы символизирует память и уважение нашим защитникам, настоящим героям, посвятившим себя нелегкой службе Отечеству, которые зачастую за пределами человеческих возможностей совершали настоящие подвиги.​

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