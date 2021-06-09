На ЦИПР пройдет финал первого в России хакатона по искусственному интеллекту

Москва, 9 июня. В рамках конференции ЦИПР-2021 (12+) впервые пройдет всероссийский конкурс разработчиков в сфере искусственного интеллекта "Хакатоны ИИ", а также главный региональный хаб полуфинала всероссийского конкурса "Цифровой Прорыв. Медицина, здравоохранение, наука". Оператором мероприятия выступила президентская платформа "Россия - страна возможностей", а организатором - Министерство экономического развития России и Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Награждение победителей пройдет в первый день конференции ЦИПР-2021.

Проект нацелен на генерацию решений участников хакатонов для развития российского бизнеса и государственного сектора. Конференция ЦИПР-2021 не только станет площадкой подведения итогов первой цифровой пятилетки и определения планов на следующие пять лет развития "цифры" в России, но и полигоном для внедрения новых форматов развития технологий в рамках федеральных проектов "Цифровой экономики".

"Хакатоны ИИ" и главный региональный коворкинг полуфинала всероссийского конкурса разработчиков "Цифровой прорыв. Медицина, здравоохранение, наука" будут запущены в Нижнем Новгороде 18 июня 2021 года. Соревнование пройдет на футбольном стадионе международного класса "Нижний Новгород". 19 июня участники хакатона займутся разработкой решений, 20 июня организаторы оценят результаты и отберут лидирующие команды.

"В этом году Нижнему Новгороду исполняется 800 лет. Эта дата не просто праздник. Юбилей дает возможность для новых проектов развития. В событийный программе более 150 мероприятий. Особое внимание мы уделили активностям для IT-сообщества. Нижегородская область - один из регионов-лидеров в сфере развития цифровых технологий и постоянно укрепляет свои позиции. В июне 2021 года Нижний Новгород на неделю станет столицей цифровой экономики благодаря сразу трем ключевым событиям национальной программы. Для этого мы задействовали ключевые городские площадки, включая стадион "Нижний Новгород". Призываю разработчиков принять участие в соревнованиях! Ждем вас на ЦИПР", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Торжественная защита кейсов и награждение победителей пройдет 23 июня в рамках первого дня конференции ЦИПР-2021 в Первом павильоне Нижегородской ярмарки. 24 и 25 июня для участников хакатонов и гостей конференции ЦИПР-2021 пройдут лекции по искусственному интеллекту.

"Конкурс разработчиков является наиболее эффективным и одновременно зрелищным инструментом популяризации и развития искусственного интеллекта. "Хакатоны ИИ" должны выполнить две задачи: выявить наиболее перспективные идеи развития искусственного интеллекта в рамках федерального проекта, а также помочь талантливым специалистам проявить свои возможности в рамках конференции ЦИПР-2021", - сообщила сооснователь ЦИПР Ольга Пивень.

VI ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" состоится 23-25 июня 2021 года в одном из крупнейших деловых и торговых центров России - Нижегородской Ярмарке. Участники конференции подведут итоги первых пяти лет трансформации экономики России в экономику данных и обсудят сценарии развития технологий в стране до 2025 года, выделив ключевые тренды и определив необходимые шаги для достижения целей второй технологической пятилетки.

ТАСС - информационное агнетство-партнер конференции ЦИПР.