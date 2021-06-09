В канун 155-летия ПАО "МЗИК" 18 работников предприятия получили ключи от новых квартир

ТАСС, 9 июня. В канун 155-летия одного из крупнейших предприятий ОПК Урала - Машиностроительного завода имени М.И. Калинина (ПАО "МЗИК", город Екатеринбург, входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей") 18 работников предприятия получили ключи от новых квартир. Об этом рассказали в среду в пресс-службе предприятия.

"В рамках корпоративной программы предприятие ежегодно обеспечивает комфортным жильем высококвалифицированных специалистов и рабочих остродефицитных профессий. Вручая заводчанам ключи от новых квартир, генеральный директор ПАО "МЗИК" Николай Клейн отметил, что запущенная в 2008 году жилищная программа стала эффективным инструментом для привлечения и закрепления на предприятии перспективных молодых специалистов. Во многом благодаря ей заводу удалось полностью решить проблему кадрового дефицита", - сказано в сообщении предприятия.

В числе новоселов - конструкторы и технологи, мастера производственных цехов и начальники бюро, инженеры по нормированию труда и АСУП. В пресс-службе рассказали, что для каждого из них жилищный вопрос стоял настолько остро, что, даже держа в руках заветные ключи, они никак не могли поверить в свое счастье.

"Мы живем в Новоуральске, поэтому ежедневно приходится тратить массу времени на дорогу. Плюс, квартира съемная, а это не только значительная статья расходов для семьи с двумя малышами, но и отсутствие стабильности, - приводят в пресс-службе слова начальника бюро инструментального цеха Евгения Дерябина, получившего двухкомнатную квартиру в многоэтажке комфорт-класса на ул. Замятина в Екатеринбурге - Благодаря помощи завода, теперь эти трудности позади. Еще и с адресом повезло: рядом с ЖК "Квартал энтузиастов" есть детский сад для младшего, школа - для старшего, совсем близко спорткомплекс "Калининец". И до работы теперь - не больше получаса пешком".

В пресс-службе отметили, что за все годы действия жилищной программы квартиры от предприятия получили более 400 работников ПАО "МЗИК". В первые три года калининцы владеют жильем на условиях аренды. Далее предприятие заключает с ними договор купли-продажи с рассрочкой платежа на 10 лет, по истечении этого срока жилье переходит в собственность работников.

О ПАО "МЗИК"

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург", МЗИК ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Здесь, в том числе, выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др., постоянно совершенствуя эту категорию техники.