Завершается подготовка рейтинга качества управления закупочной деятельностью

Москва, 10 июня. Кредитное рейтинговое агентство "Эксперт РА" и аналитическая компания "Эксперт Бизнес-Решения" завершают подготовку рейтинга качества управления закупочной деятельностью среди компаний и корпораций, чей годовой объем закупок в прошедшем календарном году составил не менее 500 млн рублей.

"Рейтинг дает возможность увидеть результаты своей работы с разных позиций. Благодаря ему руководство и акционеры компании могут получить независимое мнение о результативности и эффективности системы закупок, профессионализме команды закупщиков, сравнить с конкурентами. Важно, что оцениваются данные о закупочной деятельности на протяжении длительного периода, а не только на момент присвоения рейтинга", - сказал Евгений Князев, вице-президент, директор по закупочной деятельности АО "Росгеология".

Методология рейтинга открыта для всех участников, ее уникальность в том, что она основана на анализе и взвешенной оценке количественных и качественных показателей, отражающих главные аспекты функционирования закупочной системы в компании, включая профессиональные характеристики руководителей соответствующих подразделений. По итогам рейтинга будут определены топ-50 и топ-5 закупочных подразделений российских коммерческих организаций и руководителей закупочной деятельности, а также победители в дополнительных номинациях. Также будут объявлены имена журналистов, признанных лучшими в освещении закупочной деятельности в России. Определение победителей в рамках предусмотренных номинаций базируется на прозрачных критериях, закрепленных в методологии.

"Методология рейтинга во многом позволяет сформировать оценку деятельности компаний-участников и профессиональных компетенции

топ-менеджеров, отвечающих за корпоративные закупки. Рейтинг отразит уровень зрелости функционирования закупочной системы компаний, в соответствии с методологией и международными стандартами", - считает Давид Погосбеков, первый заместитель генерального директора — коммерческий̆ директор АО "ЕвроСибЭнерго".

Объявление итогов рейтинга и торжественная церемония награждения лидеров состоится в 17 июня 2021 года. Результаты будут опубликованы в СМИ и на сайтах raexpert.ru, expert-business.ru.

"Опираясь на значительный опыт и высокую квалификацию агентства "Эксперт РА" в сфере создания и поддержания рейтингов, мы ставим своей целью предложить профессиональному сообществу прозрачный, независимый инструмент верификации качества закупочной деятельности и эффективный репутационный механизм для компаний и руководителей закупочных подразделений", - сказал Николай Иванов, заместитель генерального директора – член правления рейтингового агентства "Эксперт РА".​​​​​