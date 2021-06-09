Генконсульство КНР: главы МИД Китая и АСЕАН провели встречу в Чунцине

ТАСС, 9 июня. Главы МИД Китая и стран АСЕАН приняли участие в специальной встрече министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Китая по случаю празднования 30-й годовщины установления отношений диалога. Встреча прошла в городе центрального подчинения Чунцине (Юго-Западный Китай), сообщили в среду в Генконсульстве КНР в Екатеринбурге.

"Встречу совместно провели член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И и министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин. Филиппины в настоящее время выступают страной-координатором отношений АСЕАН и Китая. На совещании также присутствовал генеральный секретарь АСЕАН", - сообщили в дипмиссии.

"В ходе встречи Ван И отметил, что последние 30 лет отношения Китая и АСЕАН развиваются стремительными темпами, подтверждая свою жизнеспособность и охватывая широкий круг областей. По его словам, обе стороны стремятся к гармонии и взаимовыгодному сотрудничеству, создают важную опору для регионального мира и стабильности, ускоряют мощный двигатель развития и процветания, а также являются наиболее успешным примером сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказано в сообщении.

В генконсульстве добавили, что за прошедшие 30 лет Китай и АСЕАН создали механизм диалога на всех уровнях, включая руководителей государств, министров и высших должностных лиц, закладывая прочную основу для развития двусторонних связей. "Объем торговли между Китаем и АСЕАН подскочил с менее чем $8 млрд до $684,6 млрд, увеличившись более чем в 80 раз. В 2019 году обмены персоналом превысили 65 миллионов, и каждую неделю между Китаем и Юго-Восточной Азией совершается около 4500 рейсов. Стороны обменяли более 200 тысяч иностранных студентов и образовали более 200 пар городов-побратимов", - добавили в дипмиссии.

"Ван И почеркнул, что за последние 30 лет совместными усилиями мы стали крупнейшим торговым партнером, наиболее значимым партнером и самым динамичным стратегическим партнером. Ван И также выдвинул шесть предложений по налаживанию стратегического партнерства между Китаем и АСЕАН на более высоком уровне. Это углубление противоэпидемического сотрудничества, содействие экономическому восстановлению, повышение уровня отношений, стремление к скорейшему согласованию Кодекса поведения в Южно-Китайском море，поддержание многосторонности и совместная работа над развитием азиатской системы ценностей", - отмечают в генеральном консульстве.

В ходе встречи министры иностранных дел договорились активизировать прагматическое сотрудничество в таких областях, как борьба с пандемией, восстановление экономики, обеспечение связи, оказание помощи при стихийных бедствиях и их предотвращение, а также устойчивое развитие.