Корпорация "Пумори" подводит первые итоги участия в выставке "Металлообработка"

ТАСС, 10 июня. Подведены первые итоги участия Корпорации "Пумори" в очередной международной выставке "Металлообработка", которая прошла в Москве в ЦВК "Экспоцентр" на Красной Пресне 24–28 мая 2021 года.

В пресс-службе корпорации напомнили, что в 2020 году выставка не состоялась из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19.

"Стенд "Пумори" на выставке посетило свыше 2200 человек - это на уровне 2019 года. Проведено почти 800 переговоров, на 70% больше, чем на предыдущей "Металлообработке". Спрос на оборудование вырос на 25%. Исходя из этих и других показателей, можно сделать вывод о том, что участие в выставке было успешным и генерировало немалый потенциал для дальнейшей работы", - сказано в сообщении.

На предприятии напомнили, что экспозиция включала в себя новинки вспомогательного инструмента собственной разработки, станки Okuma-Pumori, роботизированный слесарный комплекс PUMORI ROBOTICS, автоматизированную ячейку с загрузкой-выгрузкой и контролем обработанных деталей на станке совместного производства ACE-Pumori. Впервые были показаны портальный обрабатывающий центр для композитных материалов и алюминиевых сплавов CMS Antares, трубогибочный станок с ЧПУ производства VLB и ленточно-отрезное оборудование компании IMET. Также на стенде были представлены продукты таких всемирно известных производителей, как Okamoto, Davi, Mitutoyo, Iscar и т. д.

В пресс-службе добавили, что в рамках участия в выставке состоялся Круглый стол участников федеральной сети учебно-демонстрационных центров корпорации "Пумори" на базе ведущих технических университетов по теме "Актуальные задачи УДЦ по развитию инжиниринга и модернизации машиностроения в РФ в условиях Индустрии 4.0".

"Сейчас в корпорации ведется более подробное подведение итогов и составление планов работы на основе информации и контактов, полученных на выставке", - сообщили на предприятии.

О корпорации

Корпорация "Пумори" ведет историю с 1990 года. В 2013, 2014 и 2015 годах по итогам всероссийского рейтинга была признана лучшей комплексной инжиниринговой компанией России. Сегодня "Пумори" - одна из крупных машиностроительных структур, объединяющая 14 предприятий по всей России. Партнер известных компаний-производителей: японских OKUMA, Toshiba, Okamoto; Hawema (Германия), Manurhin (Франция), Fastems (Финляндия), Davi (Италия), Optomec (США), ACE Micromatic Group (Индия) и др.

О выставке

Международная специализированная выставка (18+) "Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности" ведет свою историю с 1984 года. Входит в пятерку ведущих мировых промышленных смотров. Проходит при официальной поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли РФ, Союза машиностроителей России, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.