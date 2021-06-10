Завод в Свердловской области принял участие в акции к ЧЕ-2020 "Играем за вас"

ТАСС, 10 июня. Знаменитые российские футболисты, бывшие игроки сборной России по футболу Дмитрий Сычев и Дмитрий Сенников приняли участие в акции в рамках компании Российского футбольного союза "Играем за вас". На Синарском трубном заводе (СинТЗ) в городе Каменске-Уральском Свердловской области они открыли арт-объект - трубу диаметром 1,42 м и длиной 12 м, украшенную масштабным граффити в поддержку российской национальной футбольной команды. Художник изобразил двух действующих игроков сборной России, которые выступят на Чемпионате Европы-2021.

В ходе поездки на уральское предприятие Сычев и Сенников, кроме участия в открытии арт-объекта, побывали в трубоволочильном цехе №2 СинТЗ, отмечающем в июне свое 60-летие, ответили на вопросы болельщиков - сотрудников предприятия, провели для них автограф-сессию. Знаменитые футболисты также провели мастер-класс для детей - воспитанников футбольного клуба "Синара" на стадионе одноименного спортивно-оздоровительного комплекса.

"То, что мы сегодня открыли арт-объект - это, мне кажется, формирует взаимосвязь сборной России, которая будет играть, с болельщиками, которые будут болеть за нее в каждом городе, и конкретно в Каменске-Уральском, на Синарском трубном заводе. Это очень хорошая идея на будущее", - сказал журналистам Дмитрий Сычев.

По словам Дмитрия Сенникова, игрокам важно чувствовать, что страна за них болеет, это дает силы, энергетический подъем, и игрок способен на многое. "В 2008 году мы также чувствовали поддержку, но подобных мероприятий, идей и креатива тогда не было. Мне кажется, что когда игроки нашей сборной увидят этот перфоманс, они очень обрадуются, особенно Саша Головин с Денисом Черышевым (игроки сборной России на Евро 2020 - прим.ТАСС), потому что они очень реалистично изображены на арт-объекте. Это не просто перфоманс - ведь нужно большое мастерство, чтобы добиться практически портретного сходства не на плоской, а на цилиндрической поверхности", - считает Сенников.

О компании "Играем за вас"

Российский футбольный союз объявил о старте кампании "Играем за вас - 2" в начале июня 2021 года. Во время подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу в различных городах России проходят мероприятия, посвященные выступлению сборной России на турнире. В Свердловской области на Синарском трубном заводе (Трубная металлургическая компания) труба диаметром 1 м 42 см и длиной 12 м была украшена масштабным граффити в поддержку сборной.

О футболистах

Дмитрий Сычев - российский футболист, нападающий. В 2002-2010 годах играл за сборную России, в составе которой стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. Чемпион России 2004 года, в том же году признан футболистом года в России как по опросу игроков, так и по опросу журналистов.

Дмитрий Сенников - российский футболист, защитник. Чемпион России 2002, 2004 годов, обладатель Кубка России 1999/2000, 2000/01, 2006/07, обладатель Суперкубка России 2003, 2005 годов, обладатель Кубка чемпионов Содружества 2005 года. Выступал за национальную сборную России в 2002-2005 годах. С 2017 года комментатор и футбольный эксперт на телеканале "Матч ТВ" и "Матч! Премьер".