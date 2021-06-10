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Сергей Левкин: около 400 фотографий поступило на фотоконкурс "Планета Москва"

Прием заявок на участие продолжается до 18 июля

Москва, 10 июня. Чуть больше месяца остается на подачу заявки на VIII конкурс городской фотографии "Планета Москва" (0+). Для его участников в этом году организаторы провели уже четыре фототура на видовые точки города. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

"До 18 июля включительно оргкомитет конкурса "Планета Москва" продолжает прием заявок на участие. На сегодняшний день поступило около 400 фотографий в четырех номинациях. Уверен, что в финале мы увидим много профессиональных и интересных работ", - сообщил Сергей Левкин. 

Для участия необходимо направить на электронный адрес Департамента dgp.mos@yandex.ru не более трех работ в номинации, которые должны быть сделаны в Москве после 1 января 2020 года. Конкурс проводится в следующих номинациях: "Москва и москвичи. Комфортный город", "Городской пейзаж", "Архитектура Москвы. Связь времен" и "Динамика мегаполиса".

Цель конкурса городской фотографии "Планета Москва" - привлечь внимание к уникальным городским объектам и увидеть новый ракурс на динамично меняющуюся городскую среду.

Столица, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Петербургского международного экономического форума, не самый быстрорастущий город России. Тем не менее власти делают все необходимое, чтобы жить в нем было максимально комфортно.

ТАСС - информационный партнер фотоконкурса "Планета Москва".

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