"Россети Тюмень" обеспечили допмощностью крупнейшее предприятие "Газпром нефти" в Югре

ТАСС, 10 июня. "Россети Тюмень" выдали более 5 МВт дополнительной мощности объектам "Газпромнефть-Хантос" на востоке Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Для этого энергетики еще в прошлом году увеличили мощность подстанции 110 кВ "Ореховская" в два раза до 32 МВА. Компания инвестировала в реконструкцию энергообъекта порядка полумиллиарда рублей, сообщили в четверг в управлении по связям с общественностью "Россети Тюмень".

Дополнительная электроэнергия необходима нефтяникам для развития Южного и Орехово-Ермаковского месторождений в Нижневартовском районе, где добывается около 800 тысяч тонн нефти в год, добавили там.

"Обновлённая подстанция 110 кВ "Ореховская" на сегодняшний день является одним из самых современных питающих центров в Югре. Энергообъект оснащен передовыми микропроцессорными комплексами релейной защиты и противоаварийной автоматики с возможностью дистанционного мониторинга состояния этих устройств, системами интеллектуального учёта электроэнергии и телеуправления. Кроме того, на объекте организована 100% наблюдаемость", - сказано в сообщении.

В управлении добавили, что выданная энергетиками дополнительная мощность дала возможность нефтяникам ввести в эксплуатацию современную дожимную насосную станцию. Она позволит в автоматическом режиме производить сбор, сепарацию и подготовку нефти для дальнейшей транспортировки.

"Компания "Россети Тюмень" обеспечивает электроэнергией наши месторождения по всему округу. Из опыта взаимодействия с энергетиками мы уверены в стабильности и надёжности электроснабжения нефтедобывающих объектов. Реконструкция подстанции "Ореховская" дала нам новые возможности для разработки нефтяных выработок в Нижневартовском районе", – приводят в управлении слова главного энергетика "Газпромнефть-Хантоса" Сергея Сидоренко.

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний "Россети" - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

АО "Россети Тюмень" – дочернее общество ПАО "Россети", одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Филиал "Нижневартовские электрические сети" – крупнейшее сетевое предприятие в структуре АО "Россети Тюмень". Образовано в 1979 году. Нижневартовские электрические сети эксплуатируют 100 подстанций напряжением 35 - 220 кВ. Общая протяженность линий электропередачи составляет более 3000 км по цепям и 1700 км по трассе, радиус обслуживания - до 300 км. В состав предприятия входят Мегионский, Самотлорский, Вахский и Варьёганский районы электрических сетей. Нижневартовские электрические сети снабжают электроэнергией крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия, расположенные на территории Нижневартовского района, а также три газоперерабатывающих завода. В зоне ответственности филиала потребители городов Радужный, Мегион, Нижневартовск, поселка Излучинск и другие населенные пункты Нижневартовского района.