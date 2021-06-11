Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО "Аэрофлот"

Москва, 11 июня. Состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО "Аэрофлот" серии П01-БО-01 общей номинальной стоимостью 24,65 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона по ценным бумагам установлен на уровне 8,35% годовых. Рейтинги эмитента: BB-/ruAA- (Fitch/Эксперт РА), рейтинг выпуска - ruAA-(EXP) от Эксперт РА.

Книга заявок была открыта 10 июня 2021 года. Первоначальная ставка купона по облигациям была установлена эмитентом в диапазоне 8,90-9,15% годовых. В ходе букбилдинга ориентир ставки снижался три раза, что позволило установить финальный ориентир по ставке первого купона по нижней границе финального диапазона на уровне 8,35% годовых. Спрос со стороны инвесторов на бумаги авиакомпании превысил предложение в пять раз. Пятикратная переподписка также позволила одновременно со снижением ставки купона увеличить объем выпуска почти в два раза с изначально анонсированного 15 млрд рублей до 24,65 млрд рублей.

Всего в размещении приняли участие более 80 счетов, были поданы заявки со стороны всех групп институциональных инвесторов (банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний) на сумму более 68 млрд рублей. Спрос со стороны инвесторов-физических лиц по финальному уровню превысил 3 млрд рублей.

"Высокий спрос на облигации Аэрофлота как со стороны институциональных, так и розничных инвесторов показывает высокий уровень доверия к компании со стороны всего инвестиционного сообщества. Несмотря на драматическое падение пассажиропотока в период пандемии, менеджменту авиакомпании удалось сохранить маржинальность по EBITDA на уровне 10,5% и эффективно управлять затратами. С восстановлением международного авиатраффика и внутрироссийских перевозок мы ожидаем дальнейшего роста общего пассажиропотока и кратного улучшения финансовых показателей компании уже в ближайшие два-три квартала" - так прокомментировал результаты размещения заместитель председателя правления и руководитель дивизиона корпоративно-инвестиционного бизнеса ПАО "Совкомбанк" Михаил Автухов.

Купонный период выпуска биржевых облигаций с погашением в конце срока обращения составляет 91 день. Номинальная стоимость облигации - 1 тыс. рублей. Срок обращения выпуска составляет пять лет с даты начала размещения. Идентификационный номер выпуска 4-00010-A-001P-02E от 25.01.2018.

Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи (первый уровень листинга). Депозитарием выпуска стал НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, ВТБ Капитал и Альфа-Банк. Агентом по размещению - ВТБ Капитал.