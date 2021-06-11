Закон креативного развития

Москва, 11 июня. Министерство культуры России представило на общественное обсуждение законопроект, который создаст основу для развития креативных индустрий. Это часть большой работы, которую ведет ведомство вместе с предпринимательским и творческим сообществом. По словам и представителей власти, и недавно созданной Федерации креативных индустрий России, цель работы - реинжиниринг существующих экономических и правовых механизмов, их донастройка для развития креативной экономики страны. На полях ПМЭФ-2021 министр культуры РФ Ольга Любимова пояснила: "Документ проработан совместно с экспертным обществом. Мы впервые характеризуем сферу креативных индустрий, закрепляем понятия, необходимые для развития этого института… Уже есть понимание, по каким направлениям креативные индустрии будут развиваться. Это повышение конкурентоспособности отечественных творческих продуктов, поддержка креативных предпринимателей, акцент творческих решений на популяризацию культурного наследия нашей страны, развитие современных цифровых технологий для создания творческих продуктов".

Полное название законопроекта: "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" в части закрепления института творческих (креативных) индустрий". Кроме законопроекта, подготовлена и комплексная "Концепция развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года", которая сейчас находится на рассмотрении в Правительстве России. Тема развития креативного предпринимательства также войдет в виде отдельного проекта "Придумано в России" в разрабатываемую в настоящее время по поручению Михаила Мишустина "Стратегию социально-экономического развития Российской Федерации". До сих пор креативные индустрии жили в состоянии "коммуникационного подвижничества" - не были оформлены ни границы этой системы, ни экономическое пространство, которое, судя по прогнозам Минкультуры России, способно создавать значимую долю национального валового продукта. Законопроект вводит институт творческого (креативного) предпринимательства в законодательное поле. Этот момент очень важен. Креативные индустрии сегодня - это пестрый конгломерат творческих и бизнес-практик. Анимация, музыкальный рынок, кинопроизводство, дизайн, индустрия программного обеспечения, медиа и реклама, современная гастрономия - и ее вполне можно отнести к креативному предпринимательству, народные промыслы, архитектура, да и многие другие сферы креативной экономики имеют свои традиции, свои бизнес-модели, свой опыт взаимодействия с государством. Представленный министерством законопроект, несмотря на разнообразие, все же находит для них общий знаменатель - производство нематериальных активов и заработок на интеллектуальной собственности. Этот подход позволяет вполне успешно встроить поддержку креативных индустрий не только в отраслевые программы развития, формируемые многими федеральными ведомствами - от Мипромторга до Минцифры, но и сделать частью региональных программ развития. О рассмотрении креативности как бизнеса и возможностях его поддержки говорил в сентябре прошлого года на Международном фестивале "Российская креативная неделя" первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. "К слову "креативная" добавилось слово "индустрия", - говорил Сергей Владиленович. - И это означает, что творчество во всех отраслях экономики - это большой бизнес, за которым стоят большие инвестиции, который может создавать значимую долю национального валового продукта и становится пространством конкуренции стран, территорий, компаний между собой. Драйвер развития перемещается из сырьевых отраслей в отрасли креативные". Следовательно, подчеркивал Сергей Кириенко, возникает необходимость сформировать систему поддержки креативных индустрий. Потребуется изменение законодательства. И самое главное, в этом процессе инициатива должна идти не сверху (кто-то там наверху придумает, что надо делать, и все нижестоящие должны исполнять), а наоборот - снизу. Творческое сообщество само должно сказать, что необходимо сделать, чтобы обеспечить устойчивое развитие страны. Так и случилось. Недавно самые разные отраслевые ассоциации объединились и учредили Федерацию креативных индустрий. В РСПП создан комитет по интеллектуальной собственности и креативным индустриям. И после многочисленных обсуждений, заседаний, совещаний, конференций были сформулированы основные направления создания той системы, о которой говорил первый заместитель руководителя Администрации президента. Нормативно-правовое обеспечение сферы взяло на себя Правительство РФ в лице Министерства культуры РФ. Вся отрасль креативных индустрий, по словам председателя комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрея Кричевского, - "культурообразующая", и несмотря на то, что это важнейшая сфера экономики, для ее существования и развития необходимо учитывать контекст всей культурной политики, поэтому активная роль Минкультуры России по ее законодательному регулированию - вполне логичный и обоснованный шаг.

Директор Роскультцентра и фестиваля-форума "Российская креативная неделя" Марина Абрамова, считает важным факт, что в разработке законопроекта и Концепции развития креативных индустрий участвовали сами творцы - предприниматели. То есть прямо учитывалось мнение непосредственных игроков рынка, для которых эти документы создаются. "Сфера креативных индустрий, - говорит Марина Абрамова, - это межведомственное поле, и разработка таких инициатив предполагает также участие Министерства экономического развития и Министерства цифрового развития. Потому что креативные индустрии - это не только про творчество, это про новую экономику и инновационные подходы. Безусловно, мы рады, что Министерство культуры создает на своей базе площадку для межведомственного взаимодействия, в том числе с вовлечением креативного сообщества". Ирина Мастусова, заместитель председателя Комиссии Общественной Палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России отмечает: "Сейчас в нашей стране происходит взрывной рост креативных индустрий. Достаточно взглянуть на успехи экспортного продвижения отечественного кино и особенно анимации. Конечно, каждая из креативных индустрий развивается по своей траектории, с учетом региональной и глобальной специализации. Но принимаемые поправки в законодательство дадут дополнительной стимул для развития всех креативных индустрий, наконец формализуя возможность для их представителей становиться субъектами экономической деятельности. Этот законопроект - один из первых, но важнейших шагов на государственном уровне, обеспечивающих системную поддержку креативных индустрий, создающих условия для самореализации и развития талантов, в том числе в регионах, а также закрепляющих не только культурную, но коммерческую ценность интеллектуальной собственности".

В законопроекте можно выделить три важные части, которые сегодня крайне необходимы для развития креативной экономики. Первая - это определение того, какие компании могут быть отнесены к креативному предпринимательству и что такое креативные индустрии. Вторая - законодательное закрепление технических решений, которые позволят создавать эффективные экономические механизмы - грантовые, налоговые и инвестиционные для их развития, вписать их в программы экономического развития регионов. Наконец, устранить барьеры взаимодействия традиционных учреждений культуры с факторами креативной экономики. Директор Центра креативной экономики НИУ ВШЭ Татьяна Абанкина подчеркивает, что определение креативных индустрий у нас дается впервые. Это крайне важно и для самих представителей творческой сферы, и для их экономических партнеров, юристов, налоговиков, инвесторов, государства и т. д. "Обществу в целом сегодня надо понять, кто играет на этом рынке, с кем можно иметь дело, кому надо оказывать государственную поддержку", - отмечает она. На прошедшем в апреле в "Сколково" Международном стратегическом форуме по интеллектуальной собственности IPQuorum 2021: Tech for Content на многих сессиях разговор начинался именно с этого: "Надо определить, кто мы есть". В законопроекте дается ответ на этот вопрос - компании, затраты которых на создание интеллектуальной собственности составляют существенную часть затрат на оплату труда либо большая часть выручки которых получена от распоряжения такой собственностью.

Алена Кремер, управляющий партнер DPG Russia, вице-президент АКАР отметила: "Наконец, в законодательстве появятся юридически точные определения креативной индустрии, креативного предпринимательства и его инфраструктуры. Четко прописаны условия ведения реестра субъектов творческого предпринимательства, а также критерии, по которым предприятие может быть включено в этот реестр. Думаю, что все это в значительной степени облегчит жизнь не только представителям рекламной отрасли, но и заинтересованным органам госвласти". Есть в этих поправках к закону еще один важный момент. У компаний, представляющих креативные индустрии, материальных активов почти нет, а, следовательно, нет и капитализации. Теперь активом может стать интеллектуальная собственность. Если государственный аппарат возьмет на себя труд создать и вести реестр субъектов творческого предпринимательства, то компании получат, наконец, прочную юридическую и финансовую основу для дальнейшего развития. "Я с большим интересом ожидала, как именно в проекте закона будут прописаны меры господдержки креативного предпринимательства. В итоге они теперь увязаны с утверждаемой правительством Концепцией развития креативных индустрий, а также будут включены в региональные и муниципальные стратегии социально-экономического развития. Честно скажу, рассчитывала увидеть более конкретные механизмы поддержки приоритетных творческих индустрий. Например, во взаимоотношениях с финансово-кредитными учреждениями. Ведь сегодня креативные агентства, которые создают и продвигают на рынке интеллектуальный продукт, максимально уязвимы. В подавляющем большинстве они относятся к малому и среднему бизнесу, а их основной актив - это интеллектуальная собственность. Если им дадут какие-то налоговые льготы, если они получат возможность брать кредиты под залог интеллектуальных прав, то это, конечно, позволит креативщикам развиваться, выходить из тени, набирать в штат больше сотрудников. На сегодняшний день в нашей индустрии рекламы и маркетинговых коммуникаций очень трудно разобраться, что в действительности есть за душой у каждого конкретного участника рынка. В этой мутной воде прекрасно себя чувствуют болтуны и проходимцы. С появлением реестра субъектов творческого предпринимательства рынок легализуется и, само собой, от этого выиграют не только профессионалы, но и потребители наших продуктов и услуг", отметила Алена Кремер.